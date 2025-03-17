14 марта в 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Кабала в волости Рапла. Загорелся расположенный рядом с жилым домом гараж, в котором стояли два легковых автомобиля.
Пожар в гараже потребовал усиленного реагирования спасателей, одного человека пришлось госпитализировать
К тому времени, когда спасатели прибыли на место, огонь успел охватить крышу здания и быстро распространялся дальше, угрожая расположенным поблизости зданиям. Один человек пострадал в результате пожара и Скорая помощь доставила его в больницу.
Профессиональные спасатели из Ярваканди, Мярьямаа и Рапла, а также добровольцы из Ярва-Яани и Кехтна подавили активное распространение огня к 20.22 и спасли остальные здания. Пожар окончательно ликвидировали к 22.26. Причина пожара пока неизвестна.