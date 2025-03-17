Теракт в Вильнюсе: за организацией поджога IKEA могут стоять спецслужбы России

Пожар на складе IKEA в Вильнюсе вспыхнул в прошлом году в ночь на 9 мая. К счастью, никто из людей не пострадал, но сумма нанесенного ущерба составила полмиллиона евро. Уже тогда звучало подозрение, что это мог быть поджог.

Сейчас стало известно, что по данным литовской прокуратуры, пожар, который расценивается как теракт, организовали два нанятых российскими спецслужбами гражданина Украины. Оба молодых человека младше 20 лет, один из них - несовершеннолетний.

Дело в отношении двух молодых людей передано в суд, расследование дела продолжается. Прокуратура утверждает, что российская военная разведка сформировала специальную группу, целью которой было осуществление поджогов в Литве, Польше и Латвии.

«Только благодаря счастливому стечению обстоятельств и внимательности персонала, и своевременному прибытию пожарных, не произошло полного уничтожения торгового центра», - заявил представитель прокуратуры.

Сообщается, что преступление расследуется совместно с коллегами из Польши. Один из подозреваемых был задержан именно в этой стране и его будут судить там.

Представители прокуратуры Литвы заявляют, что за поджогом IKEA в Вильнюсе и поджогами торговых центров в Польше стояла одна и та же группа, деятельность которой, в свою очередь, как считает следствие, координировали спецслужбы РФ.

«Собранные данные позволили сделать вывод, что организаторы - российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжается», - уточнили в прокуратуре Литвы.