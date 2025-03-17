«Я более-менее нахожусь в том же инфопространстве, что и вы», - сказала Каллас в ответ на вопрос ведущего о тратах суммы в 1,6 млрд евро.

Споры, набравшие большой размах после поста Кусти Сальма, бывшего канцлера Минобороны, а ныне работающего в оборонно-промышленной компании Frankenburg Technologies, по мнению Каллас, в первую очередь упираются в то, заказаны ли боеприпасы, или почему пока не оплачены счета: «Сальм утверждает, что пока счета не оплачены, то ничего и не заказано».

По мнению Каллас, такой спор на страницах СМИ не принесет нам никакой пользы в нынешней ситуации с безопасностью. «Наши враги тоже читают все СМИ и видят - здесь мы открыто спорим о том, в каком количестве и на каких складах оказались боеприпасы», - сказала она, добавив, что вопросы обороны не следует политизировать.

«Если у Урмаса Рейнсалу возникнают вопросы, он может задать их не в газетных колонках, а непосредственно министру обороны», - сказала Кристина Каллас, напомнив, что Рейнсалу («Отечество») был человеком, поднявшим вопрос. Она добавила, что Урмас Рейнсалу также мог бы воспользоваться своим правом и пригласить причастные стороны предстать перед специальной комиссией Рийгикогу, которой он руководит.