Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Я надеялся, что нас не выставят на улицу»: многодетной семье не продлили договор аренды муниципального жилья

Copy
Новая квартира. Иллюстративное фото
Новая квартира. Иллюстративное фото Фото: Lita Krone/LETA

Из-за нового порядка распределения жилья в Таллинне некоторым обитателям муниципальных квартир пришли письма с уведомлением о выселении. С такой проблемой столкнулся и отец многодетной семьи Марк (имя изменено, настоящее имя известно редакции). Город объяснил, почему так.

В феврале 2009 года, почти сразу как Марк поступил на службу в полицию, ему выделили муниципальную квартиру. «В это время у нас родился первый ребенок. Спустя несколько лет я перешел работать в Муниципальную полицию, но продолжал жить в этой квартире, двухкомнатной. Когда мы ждали уже третьего ребенка, я подал в город ходатайство о предоставлении мне трехкомнатной квартиры», - рассказал он.

Семье Марка было предложено либо купить жилье самостоятельно, либо получить альтернативное, то есть муниципальное, но на общих условиях, потому что предыдущая муниципальная квартира была предназначена только для сотрудников полиции, и Марк не мог продолжать в ней жить.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх