«Я надеялся, что нас не выставят на улицу»: многодетной семье не продлили договор аренды муниципального жилья

Из-за нового порядка распределения жилья в Таллинне некоторым обитателям муниципальных квартир пришли письма с уведомлением о выселении. С такой проблемой столкнулся и отец многодетной семьи Марк (имя изменено, настоящее имя известно редакции). Город объяснил, почему так.
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В феврале 2009 года, почти сразу как Марк поступил на службу в полицию, ему выделили муниципальную квартиру. «В это время у нас родился первый ребенок. Спустя несколько лет я перешел работать в Муниципальную полицию, но продолжал жить в этой квартире, двухкомнатной. Когда мы ждали уже третьего ребенка, я подал в город ходатайство о предоставлении мне трехкомнатной квартиры», - рассказал он.