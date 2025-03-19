«Я надеялся, что нас не выставят на улицу»: многодетной семье не продлили договор аренды муниципального жилья

В феврале 2009 года, почти сразу как Марк поступил на службу в полицию, ему выделили муниципальную квартиру. «В это время у нас родился первый ребенок. Спустя несколько лет я перешел работать в Муниципальную полицию, но продолжал жить в этой квартире, двухкомнатной. Когда мы ждали уже третьего ребенка, я подал в город ходатайство о предоставлении мне трехкомнатной квартиры», - рассказал он.