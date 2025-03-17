«Все кончено». Украинские военные рассказали Би-би-си об отступлении из Курской области

Пути снабжения были перерезаны, рассказал он: «Логистика больше не работает - организованные поставки оружия, боеприпасов, продовольствия и воды более невозможны».

По словам Антона, ему удалось уйти из Суджи пешком, ночью: «Мы несколько раз чуть не погибли. В небе постоянно летают беспилотники».

Военнослужащий прогнозирует, что весь украинский плацдарм в Курской области будет потерян. «С военной точки зрения это направление себя исчерпало. Больше держать его нет смысла».

По оценкам западных чиновников, в наступлении в Курской области участвовало около 12 тысяч украинских военных. Это были одни из самых обученных подразделений, оснащенные западным оружием, в том числе танками и бронемашинами.

Российские «военкоры» опубликовали видео, на котором снято уничтожение или захват части этой техники. 13 марта Россия заявила, что ситуация в Курской области находится «полностью под контролем», а ВСУ якобы бросили большую часть своей техники.

Дмитрий: «В шаге от смерти»

В своих сообщениях 11-12 марта наш четвертый собеседник, военнослужащий Дмитрий, сравнил отступление из Курской области со сценой из фильма ужасов: «Дороги усеяны сотнями уничтоженных машин, бронетехники и мотовездеходами. Очень много раненых и убитых».

За транспортными средствами часто охотились многочисленные беспилотники.

Дмитрий рассказал, как ему удалось спастись, когда машина, в которой он ехал, застряла. Он и его сослуживцы пытались вытолкнуть автомобиль, когда на них нацелился FPV-дрон.