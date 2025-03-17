Скончался первый эстонский панк Уно Лаур

Уно Лаур родился 8 июня 1961 года в Раквере, учился в средней школе Виру-Яагупи, средней школе Тамсалу, Тартуской художественной школе и вечерней средней школе Кохтла-Ярве.

По его собственным словам, к панку он пришел случайно и шаг за шагом. Впервые в 1975 году он узнал, что где-то есть какие-то панки, но панком он стал не сразу.

«У меня все еще были длинные волосы и широкие штаны, но потом один мой друг сошел на другую дорожку, сшил себе узкие штаны и состриг волосы. Поначалу это казалось ерундой. Сначала мне это не нравилось, я думал, что всю жизнь прохожу с длинными волосами, но однажды я открыл панк и для себя», - рассказал Лаур в 2008 году Кристи Эрлих о том, как он стал панком.

«И вот однажды как-то я смотрел финское телевидение и решил: все, теперь я панк. Я прикрепил к штанам двенадцать булавок. Потом пошел в школу и добавил еще одну. На какое-то время даже возникла такая мода», - объяснял Уно Лаур.

Ирокезы укоренились в Эстонии только в 1983 году. «Друг принес пластинку Exploited, альбом Troops of Tomorrow, на обложке которого были люди с гребнями. Вот так мы и зачесали волосы на голове, сначала просто так, а потом еще и выбрив волосы по бокам», - рассказал Лаур.

Одновременно с началом так называемой эры ирокезов понемногу начала формироваться и легендарная группа Röövel Ööbik, вокалистом первого состава которой был Уно Лаур. Лаур классифицировал музыкальный стиль группы как пост-панк, но добавлял, что это был скорее экспериментальный панк.

Во время восстановления независимости Эстонии Уно Лаур был членом Конгресса Эстонии и занимался, как он сам говорил, регистрацией граждан и неграждан.