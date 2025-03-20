Секрет успеха «нарвской Джульетты»: ставьте перед собой трудные задачи, они лучше мотивируют

А потом однажды приятельница Татьяны рассказала ей, что была в церкви на улице Раквере и там услышала замечательное сопрано Елены Коломийцевой, и вроде у нее есть своя студия. «Вам с Дашей надо срочно к ней, - сказала она мне. - И мы пришли, познакомились. Елена Павловна произвела на нас очень приятное впечатление, послушала Дашу и сказала - приходите, я вас жду. И вот мы с первого класса там, и с радостью видим, как растет ее талант». Там дети все с горящими глазами, уверяет Татьяна.

Даша же признается, что занятия вокалом ей приносят чистое удовольствие. «Я хожу туда с радостью, я там счастливая, - говорит она. - Это меня не утомляет, а наоборот, приносит силу». В учебе Даша отличница, да еще и занимается в музыкальной школе по классу скрипки.

Говоря о планах на будущее, делится, что хочет поступать в музыкальное училище. Куда, пока не знает, еще есть время для выбора, и сначала надо закончить гимназию. «Потом будем думать и выбирать», - сказала она.

А сейчас юная нарвская певица живет очень насыщенной жизнью и вместе со своими друзьями из студии Kuldne Pääsuke увлеченно готовится к представлению феерического мюзикла «Алиса и страна чудес». Премьера его в Нарве состоится 31 мая. Даша играет роль Шляпника.

Роль Шляпника в мюзикле «Алиса и страна чудес» от Kuldne Pääsuke - роль сложная, но близкая по духу. Фото: Частный архив