Юная нарвитянка Дарья Удоденко создала проникновенный образ Джульетты, записав в Вероне клип с исполнением сложнейшей арии.
Секрет успеха «нарвской Джульетты»: ставьте перед собой трудные задачи, они лучше мотивируют
Особняк Casa di Giuietta, расположенный в итальянском городе Верона, вот уже много лет отождествляется с легендарным домом героини пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» и привлекает множество туристов.
В этот день, 26 февраля 2025 года, скрывшись за облаками, южное солнце не баловало очередных многочисленных его посетителей. Однако вдруг они стали свидетелями чудного мгновения - на балконе своего дома явилась сама юная Джульетта…
Классический образ в новом исполнении
«Надо было видеть эти лица - все присутствующие там туристы бросились снимать на мобильники нашу Дашу», - с улыбкой вспоминает ее мама Татьяна Журавлева. Явление Джульетты народу объясняется просто - в этот день нарвская восьмиклассница Дарья Удоденко, ученица вокальной студии Kuldne Pääsuke, записывала в Casa di Giuietta клип.
А вот своеобразная уникальность заключается в том, что в клипе Даша исполняет сложнейшую арию Джульетты из оперы Винченцо Беллини «Капулеттти и Монтекки».
И юному дарованию из Нарвы удалось, на мой взгляд, блестяще выразить смятение чувств юной влюбленной девушки, которую отдают замуж против ее воли. Наполнить образ проникновенным, очень жизненным отражением, несомненно, помог талантливой Даше ее возраст. Ведь она ровесница шекспировской Джульетты, и посему сумела искренне выразить трогательную беззащитность юности, с мольбой взывающей к высшей справедливости.
Разумеется, нет смысла сравнивать эту версию с безупречными академическими исполнением мировых оперных див, достойных всяческого восхищения.
Но, на мой неискушенный взгляд, юная нарвитянка вместе с ее педагогом Еленой Коломийцевой просто открыли новое, не менее чарующее измерение классического образа.
Так сошлись счастливые звезды
По словам Татьяны, мамы Даши, идея создать такой клип родилась, когда ранее в Таллинне делали студийную запись арии Джульетты. «И вдруг мы получаем сообщение, что организаторы международных конкурсов, в которых мы уже участвовали, собираются в феврале-марте этого года провести очередной в Италии, в Болонье, - рассказывает Татьяна. - А это не так далеко от Вероны. Стали срочно шить костюмы эпохи Джульетты и продумывать сценарий видеозаписи».
Так что довольно неожиданное решение снять клип по стечению удачных обстоятельств реализовалось прямо в домике Джульетты. «Отличную работу по созданию клипа провела наша волшебница Даша Коломийцева», - подчеркивает Татьяна.
На самом конкурсе ITALY's HOPE - International Festival, который проходил с 28 февраля по 4 марта в Болонье, Даша Удоденко исполняла другое произведение, «Поцелуй» Ардити, - тоже весьма сложное. И стала лауреатом I степени, вместе с еще тремя учениками нарвской студии Kuldne Pääsuke Дарьей Коломийцевой, Марией Тумко и Анелией Аунап. Мария Тумко и еще один ученик Елены Коломийцевой, Пауль Менг, на этом конкурсе стали лауреатами II степени.
«Люблю ставить перед собой сложные задачи»
Рассказывая о том, как она работала над образом Джульетты, Даша объяснила, что пыталась представить себя на месте героини, понять, что она могла чувствовать в этот момент, о чем думать. «Она ждала своего любимого Ромео, который не пришел, очень страдала - и я попыталась передать эти девичьи эмоции», - поясняет юная певица.
Перед тем, как взять какое-то произведение в работу, ученики студии, по ее словам, обязательно знакомятся с историей его создания, чтобы петь, полностью вкладывая вызываемые им эмоции, живые чувства. «Надо погрузится самой во внутренний мир героини, это помогает создать ее искренний образ», - объясняет Даша.
В ответ на вопрос, не слишком ли сложны взрослые арии, она улыбается и говорит, что любит ставить перед собой трудные задачи, цели и добиваться их. «Мы довольно часто в последнее время перед поездками на конкурсы берем непростые произведения, - признается она. - Вот в декабре 2024 года ездили в Ригу, и буквально за месяц до выступления на Riga Symphony взяли новое, технически и вокально сложное произведение - «Поцелуй» Ардити. И справились с задачей, получив на конкурсе золото».
«Конечно, видно, что это тяжелый труд, - продолжает Татьяна. - И Елена Коломийцева ведь не только сама талантливая певица, она прекрасный педагог и режиссер, который каждый раз создает образ, который имеет именно ту самую ауру, те эмоции, которые нужны данной песне».
Волшебная сила искусства
Даша Удоденко занимается пением у Елены Коломийцевой с семи лет. И попала в студию Kuldne Pääsuke словно по велению свыше. «У Даши прекрасный слух и с малых лет мелодии у нее просто идеально получались, - говорит ее мама. - Мы сначала привели ее в Нарвскую музыкальную школу, там Дашу послушали и сказали - ну зачем вы пришли сюда, ребенок еще не все буквы выговаривает. С тем и ушли. Занялись танцами».
А потом однажды приятельница Татьяны рассказала ей, что была в церкви на улице Раквере и там услышала замечательное сопрано Елены Коломийцевой, и вроде у нее есть своя студия. «Вам с Дашей надо срочно к ней, - сказала она мне. - И мы пришли, познакомились. Елена Павловна произвела на нас очень приятное впечатление, послушала Дашу и сказала - приходите, я вас жду. И вот мы с первого класса там, и с радостью видим, как растет ее талант». Там дети все с горящими глазами, уверяет Татьяна.
Даша же признается, что занятия вокалом ей приносят чистое удовольствие. «Я хожу туда с радостью, я там счастливая, - говорит она. - Это меня не утомляет, а наоборот, приносит силу». В учебе Даша отличница, да еще и занимается в музыкальной школе по классу скрипки.
Говоря о планах на будущее, делится, что хочет поступать в музыкальное училище. Куда, пока не знает, еще есть время для выбора, и сначала надо закончить гимназию. «Потом будем думать и выбирать», - сказала она.
А сейчас юная нарвская певица живет очень насыщенной жизнью и вместе со своими друзьями из студии Kuldne Pääsuke увлеченно готовится к представлению феерического мюзикла «Алиса и страна чудес». Премьера его в Нарве состоится 31 мая. Даша играет роль Шляпника.
«Это точно роль для меня, я по характеру именно такая, - лукаво улыбается Даша. - Там, конечно, сложно, я все-таки занимаюсь академическим пением, а мюзикл - это эстрадное пение. Это тяжело, надо петь более низким голосом, чем я пою академ, но это расширяет мой диапазон».
Десять лет творческих успехов
В этом году у вокальной студии Kuldne Pääsuke юбилей - 10 лет творческой деятельности в Нарве. За это достаточно короткое время под руководством руководителя и педагога Елены Коломийцевой студия добилась превосходных успехов.
Воспитанники студии побывали на международных конкурсах в 19 странах, где достойно представили Нарву и Эстонию, завоевав более 450 призов, из которых 23 «Гран-при» и 190 первых премий. Семь выпускников студии продолжили свое музыкальное образование и учатся в высших учебных заведениях в Эстонии и зарубежных странах.
Ежегодно студия проводит концерты и участвует в многочисленных мероприятиях, количество которых достигает 35-40 в год.
«Золотые ласточки» Нарвы третий раз подряд признаны Министерством образования Эстонии «Знаменитостью года».
В 2025 году Елене Коломийцевой за значительный вклад в развитие культуры города был вручен «Почетный знак Нарвы». Это высшая награда города, вручаемая за особый вклад в развитие и на благо города.