Вчера, 16 марта, около 13:00 житель Кохтла-Ярве Андрей, который мирно прогревал автомобиль и счищал с его стекол наледь, стал свидетелем полицейской погони.
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Рев сирен, мигалки и сверкающие пятки: жители Кохтла-Ярве стали свидетелями полицейской погони
«Как говорится, ничто не предвещало: обычный воскресный день, мы с семьей собирались поехать по делам и копошились у машины. Неожиданно заревела сирена, во двор нашего дома на улице Пярна заехал полицейский автобус, а перед ним бежал человек», - рассказывает очевидец.