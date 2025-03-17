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Рев сирен, мигалки и сверкающие пятки: жители Кохтла-Ярве стали свидетелями полицейской погони

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Полицейский автобус.
Полицейский автобус. Фото: Arvo Meeks

Вчера, 16 марта, около 13:00 житель Кохтла-Ярве Андрей, который мирно прогревал автомобиль и счищал с его стекол наледь, стал свидетелем полицейской погони.

«Как говорится, ничто не предвещало: обычный воскресный день, мы с семьей собирались поехать по делам и копошились у машины. Неожиданно заревела сирена, во двор нашего дома на улице Пярна заехал полицейский автобус, а перед ним бежал человек», - рассказывает очевидец.

По словам Андрея, это был молодой мужчина, примерно 35-40 лет, в сером спортивном костюме. «Стало понятно, что это погоня. Предполагаемый преступник был явно растерян, метался туда-сюда, а его симпатичный живот предательски выглядывал из-под кофты и не давал развить скорость. Сомнений, что полиция вот-вот его поймает, изначально не было», - подчеркивает он.

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