Фьючерсы на газ в Европе снизились после заявления президента России Владимира Путина о возможном соглашении между Москвой и Вашингтоном в сфере энергетического сотрудничества, которое может увеличить поставки топлива из страны-агрессора в Европу.
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Биржевая цена на газ резко упала. Однако для потребителей это означает удешевление лишь на несколько центов
На газовой бирже цены с февральского пика уже упали почти на 30%, с примерно 60 евро до менее 42 евро за мегаватт/час. Европа добилась значительных успехов в снижении своей зависимости от российского газа, и в настоящее время сюда поступает лишь малая часть прежних объемов трубопроводных поставок. Однако это не остановило спекуляции о возможном их возобновлении, поскольку президент США Дональд Трамп активизировал усилия по прекращению войны, сообщает Bloomberg.