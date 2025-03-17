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Биржевая цена на газ резко упала. Однако для потребителей это означает удешевление лишь на несколько центов

Перевод: Сергей Светлов
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Christopher Neundorf

Фьючерсы на газ в Европе снизились после заявления президента России Владимира Путина о возможном соглашении между Москвой и Вашингтоном в сфере энергетического сотрудничества, которое может увеличить поставки топлива из страны-агрессора в Европу.

На газовой бирже цены с февральского пика уже упали почти на 30%, с примерно 60 евро до менее 42 евро за мегаватт/час. Европа добилась значительных успехов в снижении своей зависимости от российского газа, и в настоящее время сюда поступает лишь малая часть прежних объемов трубопроводных поставок. Однако это не остановило спекуляции о возможном их возобновлении, поскольку президент США Дональд Трамп активизировал усилия по прекращению войны, сообщает Bloomberg.

«Если, например, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетическом секторе, то поставки газа в Европу могут возобновиться, - заявил Путин в четверг в эфире государственного телеканала «Россия 24». - Это пойдет Европе на пользу, поскольку она сможет получать дешевый российский газ». После его слов биржевая цена на газ в Европе упала на 5%.

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