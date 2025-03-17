Биржевая цена на газ резко упала. Однако для потребителей это означает удешевление лишь на несколько центов

На газовой бирже цены с февральского пика уже упали почти на 30%, с примерно 60 евро до менее 42 евро за мегаватт/час. Европа добилась значительных успехов в снижении своей зависимости от российского газа, и в настоящее время сюда поступает лишь малая часть прежних объемов трубопроводных поставок. Однако это не остановило спекуляции о возможном их возобновлении, поскольку президент США Дональд Трамп активизировал усилия по прекращению войны, сообщает Bloomberg.