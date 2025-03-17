Эксперт Российская пропаганда образца 2025 года хитрей и изобретательней, чем в 1940 году

В 2014 году – более десяти лет назад – я защитила диплом в Институте истории Таллиннского университета о проявлениях советской идеологии на Эстонском радио в первый год оккупации (1940–1941). Недавно эта работа снова попалась мне на глаза.

Помню, как я слушала старые аудиозаписи в Государственном и Национальном архивах, в фонотеке ERR, листала многолетние выпуски «Радиогазеты» на эстонском и русском языках – как довоенные, так и последующие, уже оккупационные.

Передачи об «июньском перевороте» 1940 года транслировались с площади Вабадузе в экстренном порядке – тогда оккупация шла быстрыми темпами.

Некоторые нарративы не меняются. Для России любая жертва оккупации – это фашист. Будь то эстонец, финн или украинец. Любая цель нападения – русофоб. Любую страну нужно «освободить».

В любом государстве, на которое нападает Россия, надо сменить правительство, устроить переворот. При этом риторика всегда одна: народ сам этого хочет. Это он якобы сам провоцирует конфликт. А у России, как всегда, «нет другого выхода».

Йоханнес Варес, фото 1940 года. Фото: Pärnu Postimees

Пропаганда не кричит о себе

Без местных агентов смена власти и распространение информации невозможны. Без их помощи руки Москвы оказались бы короткими. В 1940 году такими агентами были, например, Йоханнес Варес-Барбарус и Йоханнес Лауристин.