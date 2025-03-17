Люди поддаются воздействию пропаганды и в 2025 году так же, как в 1940-м. Не стоит думать, что ее легко распознать, пишет на страницах Postimees продюсер и эксперт по коммуникациям Мариан Вызуметс.
Эксперт ⟩ Российская пропаганда образца 2025 года хитрей и изобретательней, чем в 1940 году
В 1940 году, когда советские войска оккупировали Эстонию, пропаганда была очевидна. Красные плакаты, серп и молот. «Говорит Москва», – неслось по радио на русском языке.
В 2025 году российское влияние снова усилилось, но теперь Россия действует иначе. Больше не слышно заявлений «говорит Москва». Москве нужно, чтобы мы сами воспринимали ее идеи как свои.
В этом году Кремль выделил 137,2 миллиарда рублей (примерно 1,3 миллиарда евро) на расширение распространения своей информации. Это на 13% больше, чем в 2024-м. Главная цель – усиление влияния России в мировых СМИ, особенно в соседних странах.
Основная часть бюджета направлена на дискредитацию Украины и Евросоюза через организованные информационные кампании, которые выходят далеко за пределы России.
Содержание российской пропаганды не изменилось, но новые форматы и развитие социальных сетей делают ее сложнее для распознавания. В условиях, когда соцсети стали неотъемлемой частью жизни почти каждого, Кремль искусно упаковывает свои послания, чтобы они казались «приемлемыми» – в том числе для жителей Эстонии.
Многие не осознают, что сталкиваются с пропагандой, когда видят в соцсетях призывы к дружбе с Россией, слышат попытки легитимизировать Путина или читают о том, что Эстония – несостоятельное малое государство, которому лучше замолчать, сложить оружие и никого не провоцировать.
Чаще всего такие тексты распространяются через Facebook-группы, где пользователи не знают лично всех участников или администраторов.
Главное отличие от 1940 года – то, что сегодня российская пропаганда доходит до нас на эстонском и английском языках. Это сознательная стратегия, направленная на максимальную эффективность. В результате мы нередко не понимаем, откуда на самом деле берутся истории, которые мы пересылаем друзьям. И именно этого добивается Кремль.
В 2014 году – более десяти лет назад – я защитила диплом в Институте истории Таллиннского университета о проявлениях советской идеологии на Эстонском радио в первый год оккупации (1940–1941). Недавно эта работа снова попалась мне на глаза.
Помню, как я слушала старые аудиозаписи в Государственном и Национальном архивах, в фонотеке ERR, листала многолетние выпуски «Радиогазеты» на эстонском и русском языках – как довоенные, так и последующие, уже оккупационные.
Передачи об «июньском перевороте» 1940 года транслировались с площади Вабадузе в экстренном порядке – тогда оккупация шла быстрыми темпами.
Некоторые нарративы не меняются. Для России любая жертва оккупации – это фашист. Будь то эстонец, финн или украинец. Любая цель нападения – русофоб. Любую страну нужно «освободить».
В любом государстве, на которое нападает Россия, надо сменить правительство, устроить переворот. При этом риторика всегда одна: народ сам этого хочет. Это он якобы сам провоцирует конфликт. А у России, как всегда, «нет другого выхода».
Пропаганда не кричит о себе
Без местных агентов смена власти и распространение информации невозможны. Без их помощи руки Москвы оказались бы короткими. В 1940 году такими агентами были, например, Йоханнес Варес-Барбарус и Йоханнес Лауристин.
Последний 21 июня выступил с радиопередачей, обращенной к эстонцам. Это были, казалось бы, «свои», местные эстонцы – уважаемые граждане, даже честные люди, которые, конечно же, не могли быть чьими-то марионетками. Но именно они и стали теми, кто говорил на эстонском языке то, что хотела Москва.
Такие люди есть и сегодня, в 2025 году.
Это как известные, так и менее заметные личности, которые заявляют, что хотят «независимую Эстонию» без союзников. То есть фактически выхода из НАТО и Европейского союза.
Они не понимают – или делают вид, что не понимают – что независимой Эстонии без союзников не существует. История нам уже показала, что случилось с Эстонией в том самом 1940 году, когда у нас не было союзников.
Сегодня звучат лозунги вроде «За Эстонию!» и «Дадим отпор!». На первый взгляд – патриотично. Но за этой размытостью скрывается желание ослабить страну.
Я задумалась о том, как изменились формы пропаганды. Само слово «пропаганда» уже устарело – оно вызывает в воображении плакаты с серпом и молотом или со свастикой. Такие символы сразу кричат: «Смотри, это пропаганда!»
Но в 2025 году все иначе. Все тише и деликатней. Теперь правильнее говорить о внешнем информационном влиянии, ведь за ним стоят целые сети, организации, отдельные лица. Однако сходство с прошлым все же есть.
В 1940–1941 годах, захватив Эстонское радио, оккупанты просто увеличили объем вещания. Больше передач, больше обращений, больше трансляций из Москвы, больше «правильной» музыки, больше героических рассказов о советской жизни, больше переписанной истории.
Москва понимала уже тогда: эстонец легче поддается влиянию, если с ним говорить на его родном языке. Сегодня этот принцип работает еще эффективней, чем в 1940 году.
Современная оккупация не требует танков – достаточно контента. Вместо радиопередач – TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Вместо лозунгов – обработанное видео, нарезки, монтаж, мемы, дублированные и постановочные ролики.
В 1940 году, чтобы взять под контроль Эстонское радио, СССР сначала пришлось оккупировать страну. В 2025 году Кремлю даже не нужно пересекать границы.
Сеть полна анонимных пользователей. Искусственный интеллект штампует комментарии и посты от имени фальшивых организаций, прикрывающихся словами о традициях и защите Эстонии. YouTube, Telegram, подкасты, новые политические движения с туманными лозунгами – все это работает совокупно.
Эстонцы на службе российской пропаганды
Теперь пропаганда – это тонкая, рассредоточенная и скрытая деятельность.
Помимо внешних источников, в самой Эстонии работают автономные активисты. Они скрываются за фальшивыми именами, группами, организациями. Или вовсе не скрываются. Но их нарратив остается неизменным.
Недавно один пророссийский канал заявил, что в странах Балтии происходит геноцид русских. Звучит знакомо? Это тот же старый тезис о фашистах и русофобии, который нужен Кремлю, чтобы оправдать «освобождение».
Но теперь он спрятан в подкасты, видеоблоги, TikTok-танцы, комментарии «экспертов».
Это пропаганда, но в новой упаковке. Видео эксперта по отношениям, например, как может влиять? Очень просто.
Скажем, популярный российский аккаунт в Instagram с 170 000 подписчиков пять дней в неделю рассказывает тебе, как быть лучшей женой для своего мужа, а в оставшиеся два дня невзначай намекает, что украинцы – неблагодарный народ.
Просто так, вскользь, между делом. Но раз ты уже подписана на этот аккаунт и ему доверяешь, ты не задумываешься. «Смотри, чтобы твоя страна точно не поддерживала Украину, ладно?» «Если можешь, пошли свое правительство к черту».
Ой! Это же эксперт по отношениям! Прежде чем ты поймешь, откуда взялась эта мысль, она уже прочно сидит в твоей голове. Ты рассказываешь об этом коллеге. Рассказала другу. И вот кто-то спрашивает тебя: «Серьезно? Украина сама виновата?»
Ты теряешься, даже злишься. Ведь у тебя нет внятного ответа. Уже и не помнишь точно, где это услышала. Так виновата или нет?
Но ЭсТоНсКоЕ пРаВиТеЛьСтВо тОчНо вРеТ! (Такой нарочито искаженный текст часто встречается в соцсетях, где Эстонию представляют как нелегитимное и бессмысленное государство. Это часть стратегии Кремля по ее дискредитации и высмеиванию.)
Эти несколько примеров взяты из моих личных встреч с людьми, которые не умеют фильтровать информацию. Таких людей уже не вернуть – убеждения, рожденные на эмоциях, слишком сильны. Фактами их не переубедишь.
Как защитить себя?
Что стоит взять на заметку? Прежде всего: то, что когда-то называлось массовой коммуникацией, сменило канал и формат. Казалось бы, это уже всем понятно, но, как выясняется, нет.
Сейчас не 1940 год, и нет никакого Эстонского радио в тогдашнем варианте. Зато есть Instagram, Facebook, X, Telegram, TikTok и YouTube – те самые платформы, которые когда-то создавались для общения с семьей и друзьями или для развлечения.
Но теперь они заполнены чем угодно, только не этим. Поскольку изменения происходили годами и постепенно, наш новый информационный поток поначалу может даже не казаться минным полем. Но это и есть минное поле.
Стоит понимать, что не каждый эксперт по отношениям – действительно эксперт по отношениям. Аккаунт, который публикует милые видео с котиками, может преследовать совсем другие цели.
Сначала – видео с котиком. Потом – другое видео, уже с политическим подтекстом.
А итог? Через пару месяцев или лет ты, уже сам того не осознавая, оказываешься убежденным в трех главных догмах Кремля: эстонское государство – это зло, с ним нужно бороться; Европейский союз – это зло, из него нужно выходить; НАТО – это зло, Эстония должна отказаться от членства.
Чем больше людей в Эстонии поверит в это, тем проще России будет устроить здесь государственный переворот.
Это и есть цель. Эстония без союзников. Эстония, полная эстонцев, которые ненавидят свое государство. Дальше – только вопрос техники.
Меня огорчает, что от обычного человека в современном информационном пространстве требуется столько предварительных знаний. Чтобы защитить себя в интернете, нужно уметь ориентироваться в новом потоке данных.
Человек, который никогда не сталкивался с методами информационных манипуляций, не видел, как монтируются видео, как работает таргетинг или изоляция аудитории, – это тот же самый житель 1940 года, который слушал Эстонское радио и верил всему, что там говорили.
Не будь жителем образца 1940 года. Будь умнее. Ставки слишком высоки.