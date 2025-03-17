СМИ США прекращают работу в Центре по преследованию за преступления агрессии против Украины

Минюст США непублично проинформировал европейских чиновников о выходе из состава Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины (ICPA), пишет в понедельник, 17 марта, газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как напоминают авторы, ICPA был создан, чтобы привлечь руководство России, а также ее союзников в лице Беларуси, Северной Кореи и Ирана к ответственности за категорию преступлений, определяемых международным правом и договорами как агрессия, которая нарушает суверенитет другой страны и не является самообороной.

Материнской организацией для ICPA является Европейское агентство судебного сотрудничества, или Евроюст (Eurojust).

Сотрудничество США с ICPA Администрация тогдашнего главы американского государства Джо Байдена присоединилась к работе ICPA в 2023 году.

При этом США стали единственной страной за пределами ЕС, сотрудничающей с Международным центром по преследованию за преступления агрессии против Украины.

В Гаагу был направлен старший прокурор Минюста США для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии, напоминает NYT.

Решение прекратить работу в организации - «последнее свидетельство того, что администрация Трампа дистанцируется от (цели. - Ред.) привлечения президента России Владимира Путина к ответственности за преступления, совершенные против украинцев», говорится в публикации.

Анонимные источники NYT отмечают, что единственная причина, которой администрация Дональда Трампа обосновывает выход из ICPA, - «необходимость перераспределения ресурсов».