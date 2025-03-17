Сражающийся за свободу Украины эстонец: на этой войне уже потеряны все границы нормальности

Мы не очень понимаем, поступят ли нам пара ракет или контейнеры - или нет. Пока, слава богу, мы в хорошем положении. Я буду говорить только об этой позиции, об этом фронте, где я служу. Это Харьковская область. Но в разных местах ситуация разная, поэтому некоторые части сразу чувствуют, если остаются без HIMARS или без другого оружия.

- Вы сейчас находитесь в Харькове, видимо, там все же далеко не спокойно, Белгородская область ведь рядом?

- Тут дело такое, что я из окна вижу, как ракета взлетает из Белгорода, а потом жду, когда она приземлится.

- Сколько эстонцев сейчас воюет в Украине?

- Я лично знаю некоторых эстонцев, которые воюют там вместе. Точное число неизвестно. Видимо, никто этого не знает, в Украине много людей воюют, как и я вначале, просто не заявляя о себе публично.

О моем присутствии там люди узнали только после смерти Танеля Криггуля. Только тогда я впервые вышел на публику. Но большинство парней там таким образом, что никто из публики о них ничего не знает. Я даже знаю группу эстонских ребят, которые работают в Украине с самого начала войны, но никто не знает, кто они, откуда они и где работают. Они ведут себя очень незаметно.