Пн, 17.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Банкир предупреждает: Трамп дестабилизирует экономику сильнее, чем пандемия

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Фото статьи
Фото: Diego RadamÃ©S / Contacto via ZUMA Press

По оценке вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса, торговая война, инициированная Трампом, обернется проигрышем для всех сторон.

В интервью британскому изданию The Sunday Times испанский вице-президент ЕЦБ заявил, что тарифная политика президента США, его намерения ослабить финансовое регулирование и реформировать корпоративное налогообложение вызывают значительную волатильность на рынках и порождают неопределенность в отношении инфляционных ожиданий и процентных ставок Федеральной резервной системы.

По его словам, уровень неопределенности в нынешней экономической среде даже выше, чем во времена пандемии COVID-19. «Новая администрация США, похоже, не готова продолжать курс на многостороннее сотрудничество и искать совместные решения общих проблем, - отметил де Гиндос. - Это очень серьезное изменение и мощный фактор неопределенности».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх