По оценке вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса, торговая война, инициированная Трампом, обернется проигрышем для всех сторон.
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Банкир предупреждает: Трамп дестабилизирует экономику сильнее, чем пандемия
В интервью британскому изданию The Sunday Times испанский вице-президент ЕЦБ заявил, что тарифная политика президента США, его намерения ослабить финансовое регулирование и реформировать корпоративное налогообложение вызывают значительную волатильность на рынках и порождают неопределенность в отношении инфляционных ожиданий и процентных ставок Федеральной резервной системы.