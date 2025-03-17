Банкир предупреждает: Трамп дестабилизирует экономику сильнее, чем пандемия

В интервью британскому изданию The Sunday Times испанский вице-президент ЕЦБ заявил, что тарифная политика президента США, его намерения ослабить финансовое регулирование и реформировать корпоративное налогообложение вызывают значительную волатильность на рынках и порождают неопределенность в отношении инфляционных ожиданий и процентных ставок Федеральной резервной системы.

По его словам, уровень неопределенности в нынешней экономической среде даже выше, чем во времена пандемии COVID-19. «Новая администрация США, похоже, не готова продолжать курс на многостороннее сотрудничество и искать совместные решения общих проблем, - отметил де Гиндос. - Это очень серьезное изменение и мощный фактор неопределенности».