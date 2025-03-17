В чем секрет? Хозяйка раскрыла тайну долголетия своего 22-летнего пса

По словам хозяйки, Линзи Маклин, Саша стал для нее подарком от дедушки.

Ветеринары полагают, что тогда ему было уже около трех лет, а теперь, спустя 19 лет, он все еще полон сил, сообщает Express.

Пес уже не может совершать долгие прогулки, но это единственное, что напоминает о его почтенном возрасте.

Хозяйка отмечает, что больше всего Саша любит находиться рядом с людьми и очень привязан к ней.

Маклин уверена, что бультерьер до сих пор жив и здоров благодаря ее любви и непрестанной заботе.

В ноябре прошлого года Саша отметил официальный 19-й день рождения.

Из-за того, что пес был найден на улице и у него с рождения не было микрочипа, подтверждающего возраст, к сожалению, Саша не может получить официальный титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.

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Долгое время звание самой старой собаки в мире принадлежало португальскому (алентежскому) мастифу по кличке Боби, который скончался осенью 2023 года в возрасте 31 года.

Боби прожил всю жизнь в португальской деревне Конкейруш вместе со своим хозяином Леонелем Костой и его семьей.

В младенчестве он чудом избежал усыпления, так как родился в семье, где уже было слишком много животных.

Всех его братьев и сестер усыпили, но Леонель смог спасти Боби, сначала скрывая его от родителей, а затем раскрыв им правду.