Стаффордширский бультерьер Саша, как утверждается, является самым пожилым псом в Великобритании. К своей нынешней хозяйке он попал с улицы 19 лет назад.
В чем секрет? ⟩ Хозяйка раскрыла тайну долголетия своего 22-летнего пса
По словам хозяйки, Линзи Маклин, Саша стал для нее подарком от дедушки.
Ветеринары полагают, что тогда ему было уже около трех лет, а теперь, спустя 19 лет, он все еще полон сил, сообщает Express.
Пес уже не может совершать долгие прогулки, но это единственное, что напоминает о его почтенном возрасте.
Хозяйка отмечает, что больше всего Саша любит находиться рядом с людьми и очень привязан к ней.
Маклин уверена, что бультерьер до сих пор жив и здоров благодаря ее любви и непрестанной заботе.
В ноябре прошлого года Саша отметил официальный 19-й день рождения.
Из-за того, что пес был найден на улице и у него с рождения не было микрочипа, подтверждающего возраст, к сожалению, Саша не может получить официальный титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.
Долгое время звание самой старой собаки в мире принадлежало португальскому (алентежскому) мастифу по кличке Боби, который скончался осенью 2023 года в возрасте 31 года.
Боби прожил всю жизнь в португальской деревне Конкейруш вместе со своим хозяином Леонелем Костой и его семьей.
В младенчестве он чудом избежал усыпления, так как родился в семье, где уже было слишком много животных.
Всех его братьев и сестер усыпили, но Леонель смог спасти Боби, сначала скрывая его от родителей, а затем раскрыв им правду.