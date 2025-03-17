Была ли «звуковая пушка» в Белграде? Власти Сербии отрицают применение акустического оружия для разгона демонстрации

Власти Сербии отрицают применение «звуковой пушки»

После появления таких сообщений сербская прокуратура предписала полиции выяснить все обстоятельства произошедшего, и в том числе установить, использовались ли пиротехнические устройства, оружие или другие «общеопасные устройства, которые могли бы поставить под угрозу жизнь и здоровье собравшихся граждан».

До этого президент Сербии Александр Вучич попросил министра юстиции Майю Попович «проверить утверждения об использовании этого устройства». В результате прокуратура страны решила возбудить уголовное дело по факту распространения информации об использовании «звуковой пушки».

«Мы знаем, что это не так, но пусть это проверят, пусть возбудят дело, а затем пусть они привлекут к ответственности всех тех, кто публично высказал такую ​​отвратительную ложь», - заявил Вучич в воскресенье на заседании правительства на следующий день после протеста в Белграде.

Министр внутренних дел Ивица Дачич назвал сообщения об использовании «звуковой пушки» злонамеренными: «Под полной моральной и уголовной ответственностью я заявляю, что полиция не использовала никаких незаконных средств во время демонстраций в субботу.

«Применение подобного звукового оружия не соответствует закону», - заявило Министерство внутренних дел страны.

Министерство обороны Сербии также отвергло, как оно сформулировало, «откровенную ложь и неправду» о том, что его службы использовали во время протестов «так называемую звуковую пушку».

Что такое звуковое оружие и чем оно опасно

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си: