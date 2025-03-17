Власти Сербии поручили правоохранительным органам проверить, что именно произошло во время крупнейшей за последнее время акции протеста в Белграде в субботу. Многие участники демонстрации жаловались на полученный ими сильный «звуковой удар», но МВД Сербии заявило, что акустическое оружие против них не применялось.
Была ли «звуковая пушка» в Белграде? Власти Сербии отрицают применение акустического оружия для разгона демонстрации
В субботу, 15 марта, в столице Сербии прошел самый массовый митинг за все время протестов, которые начались в ноябре 2024 года после обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде.
По данным МВД страны, к зданию парламента страны вышли 107 тысяч человек. Оппозиция называет другие цифры: от 275 тысяч до 325 тысяч человек.
Что говорят очевидцы и неправительственные организации
Инцидент, о котором говорят участники акции протеста, произошел во время 15-минутного молчания, когда демонстранты отдавали дань памяти погибшим в Нови-Саде.
На кадрах, снятых вечером в субботу и опубликованных в соцсетях, видно, как люди в панике внезапно расступаются посреди улицы.
«Согласно показаниям... присутствовавшие ощутили сильный звуковой удар, сопровождавшийся волной тепла или ветра», - говорится в заявлении группы сербских неправительственных организаций.
«Очевидцы описали звук как громкий рев, похожий на рев двигателя самолета или поезда в туннеле, в сочетании с высоким, чрезвычайно громким свистом, выстрелом из пушки или взрывом».
В заявлении также сказано, что у многих «было ощущение, что на толпу надвигается огромное транспортное средство, давка или невидимая сила, вызывая панику и инстинктивный страх».
Как сказано в заявлении, на основании «500 сообщений граждан и их показаний становится ясно, что во время акции протеста 15 марта произошел сильный звуковой удар, вызвавший ряд физических и психологических реакций у присутствовавших».
Неправительственные организации, такие как Белградский центр по правам человека, также призвали связаться с ними тех, кто «находился в момент так называемого звукового удара в течение 15 минут тишины и получил какие-либо травмы».
Власти Сербии отрицают применение «звуковой пушки»
После появления таких сообщений сербская прокуратура предписала полиции выяснить все обстоятельства произошедшего, и в том числе установить, использовались ли пиротехнические устройства, оружие или другие «общеопасные устройства, которые могли бы поставить под угрозу жизнь и здоровье собравшихся граждан».
До этого президент Сербии Александр Вучич попросил министра юстиции Майю Попович «проверить утверждения об использовании этого устройства». В результате прокуратура страны решила возбудить уголовное дело по факту распространения информации об использовании «звуковой пушки».
«Мы знаем, что это не так, но пусть это проверят, пусть возбудят дело, а затем пусть они привлекут к ответственности всех тех, кто публично высказал такую отвратительную ложь», - заявил Вучич в воскресенье на заседании правительства на следующий день после протеста в Белграде.
Министр внутренних дел Ивица Дачич назвал сообщения об использовании «звуковой пушки» злонамеренными: «Под полной моральной и уголовной ответственностью я заявляю, что полиция не использовала никаких незаконных средств во время демонстраций в субботу.
«Применение подобного звукового оружия не соответствует закону», - заявило Министерство внутренних дел страны.
Министерство обороны Сербии также отвергло, как оно сформулировало, «откровенную ложь и неправду» о том, что его службы использовали во время протестов «так называемую звуковую пушку».
Что такое звуковое оружие и чем оно опасно
Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:
Акустические системы, как и другое нелетальное оружие, используются полицейскими подразделениями разных стран много лет. Некоторые виды такого оружия - резиновые пули, слезоточивый газ, даже резиновые дубинки - известны давно. Другие, такие как микроволновые излучатели, которые обжигают кожу, лазеры, временно ослепляющие людей, или звуковые системы - появились сравнительно недавно, в начале 2000-х годов.
Во-первых, такие акустические системы могут генерировать очень громкий звук, который воздействует на слуховой аппарат человека. Во-вторых, они могут работать на такой частоте, которая может вызывать неприятные и даже болевые ощущения.
Кроме того, эти системы способны концентрировать звук на небольшую цель - группу или даже отдельных людей, либо наоборот - воздействовать на большую толпу.
Звуковое оружие стоит на вооружении полицейских и военных частей в разных странах. Его используют для подавления массовых беспорядков, а также разгона демонстраций. Военные применяют его для охраны блокпостов или защиты кораблей от нападений пиратов.
Акустические пушки LRAD (long-range acoustic device) использовались Национальной гвардией США во время разгона акций антиглобалистов, протестовавших против саммита G20 в Питтсбурге в 2009 году, а также во время массовых беспорядков в Фергюсоне в 2014 году.
Российская Росгвардия также собирается закупить в 2025 году систему «Шепот» - щиты с излучателем, генерирующим инфразвуковые колебания.
Хотя такое оружие и считается нелетальным, как и остальные его виды - светошумовые гранаты, резиновые пули или газ - оно способно причинить серьезный вред здоровью. Отрегулировать воздействие несмертельных средств так, чтобы они обладали останавливающим воздействием, не травмируя человека, едва ли возможно.
Неправительственная организация «Американский союз гражданских свобод» (American Civil Liberties Union) отмечает, что пока не существует исследований о влиянии акустического оружия на людей. Тем не менее поступали отдельные сообщения о потере слуха, продолжительной боли в ушах или звоне.
«Союз» отдельно подчеркивает, что в любом случае такое оружие может быть неизбирательным, причиняя вред или боль протестующим, случайным прохожим и даже самим полицейским.