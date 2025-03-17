Посол Эстонии в Киеве: украинцы готовы сражаться, но при помощи ножей и вилок не повоюешь

Противостояние Украины и США

9 ноября 2024 года советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что США сосредоточатся на достижении мира в Украине и больше не требуют возвращения Крыма.

12 февраля 2025 года министр обороны США Пит Хегсет выступил против вступления Украины в НАТО и повторил, что восстановление довоенных границ страны нереалистично.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Между президентами разгорелась словесная перепалка, которая транслировалась в прямом эфире. Зеленского попросили объяснить, почему он пришел на встречу без костюма и почему, по мнению американской стороны, он недостаточно благодарен за оказанную помощь. В конце беседы Трамп выставил Зеленского из зала. Или, говоря вежливее, попросил его покинуть Белый дом.

12 марта делегации США и Украины договорились обратиться к России с предложением о прекращении огня. На момент написания этой статьи Москва еще не дала окончательный ответ.