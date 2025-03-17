Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк говорит, что научилась у украинцев стойкости: даже после бессонной ночи в бомбоубежище киевляне находят силы отмечать Международный женский день и радоваться солнечной погоде.
Посол Эстонии в Киеве: украинцы готовы сражаться, но при помощи ножей и вилок не повоюешь
Журналист Андрус Карнау взял интервью у Аннели Кольк. По ее словам, украинцы готовы сражаться еще долго, но им нужна поддержка союзников - оружие и боеприпасы.
- Как часто в Киеве сейчас объявляют воздушную тревогу?
- Каждый день или, скорее, каждую ночь, потому что российская сторона атакует именно ночью.
- Может ли случиться так, что наше интервью, которое мы проводим в четверг днем, прервется, и вам придется идти в укрытие?
- Когда россияне поднимают в воздух истребители МиГ, по всей стране объявляется тревога поскольку существует угроза запуска баллистической ракеты, а времени на реакцию в таком случае очень мало. Если выясняется, что МиГи просто проводят учебные полеты или бомбят восточные регионы, общенациональную тревогу отменяют.
Вчера днем было тихо, но к семи вечера объявили тревогу, а потом еще и ночью. Я час сидела в укрытии из-за дронов. Это настоящее издевательство над людьми: они вынуждены просыпаться среди ночи, особенно трудно семьям - одни прячут детей в ванной, другие бегут в убежище. В прифронтовых городах сирены звучат каждый день.
- Ванная - самое безопасное место в квартире?
- Ванная комната обычно находится в центре квартиры, там нет окон, и у ванной есть свои стены.
- А где вы, дипломат, укрываетесь?
- Мы живем в обычном многоквартирном доме рядом с украинцами, а наше убежище – подземный гараж. У сотрудников посольства, работающих на месте, живущих в старых панельных домах, часто нет даже такого укрытия: подвалы там застроены. В таком случае люди идут в метро, а если его нет поблизости, укрываются в общем коридоре. Если в дом попадет ракета, ничто не спасет, но если взрыв близко, важно, чтобы человек не находился у окон, чтобы защититься от ударной волны.
- Какие задачи стоят перед эстонским дипломатом в Киеве в начале марта?
- Обеспечить победу Украины на ее условиях. Сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. Встречаться с украинцами, говорить с ними, передавать полученную информацию напрямую тем, кто принимает решения в Таллинне. Поскольку из-за угрозы ракетных ударов многие делегации не приезжают в Украину, необходимо представлять Эстонию на всех мероприятиях. Но главное сейчас - знать, что именно нужно Украине и как помочь ей в переговорах с США.
- Вы, вероятно, не раз смотрели видео со встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Какой вывод вы сделали как дипломат?
- Честно говоря, это было неприятным сюрпризом - странно, что встреча прошла в таком формате. Я не хочу никого обвинять и не думаю, что это было сделано намеренно, но такого не должно было случиться. Президент страны, находящейся в состоянии жестокой войны, приходит на встречу с союзником и не получает обращения, достойного главы государства.
- Как вы, представляя небольшую Эстонию, справляетесь с задачей поддерживать отношения с обоими союзниками - США и Украиной?
- США остаются нашим союзником. Не стоит раздувать отдельные инциденты. Наша задача - поддерживать Украину и объяснять американцам, что на самом деле происходит и почему ей нужна помощь. У стран Балтии уникальный опыт: мы пережили советскую оккупацию и прекрасно понимаем, какие цели и политику на самом деле преследует Россия. Я бы не сказала, что мы оказались между молотом и наковальней. Америка по-прежнему поддерживает Украину и остается членом НАТО. А мы здесь для того, чтобы говорить, говорить и еще раз говорить.
Противостояние Украины и США
9 ноября 2024 года советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что США сосредоточатся на достижении мира в Украине и больше не требуют возвращения Крыма.
12 февраля 2025 года министр обороны США Пит Хегсет выступил против вступления Украины в НАТО и повторил, что восстановление довоенных границ страны нереалистично.
28 февраля в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Между президентами разгорелась словесная перепалка, которая транслировалась в прямом эфире. Зеленского попросили объяснить, почему он пришел на встречу без костюма и почему, по мнению американской стороны, он недостаточно благодарен за оказанную помощь. В конце беседы Трамп выставил Зеленского из зала. Или, говоря вежливее, попросил его покинуть Белый дом.
12 марта делегации США и Украины договорились обратиться к России с предложением о прекращении огня. На момент написания этой статьи Москва еще не дала окончательный ответ.
- Но все же - не перегнула ли Кая Каллас, когда заявила, что свободному миру нужен новый лидер?
- Совсем нет. Если внимательно следить за сигналами, которые поступают из-за океана, становится очевидно, что внимание нашего союзника на какое-то время переключилось на другие вопросы. Уже давно говорилось, что Европа должна делать больше для своей защиты. Президент Трамп не сказал ничего плохого, когда заявил, что расходы на оборону должны быть увеличены, потому что мы не можем полагаться только на одного поставщика.
- После конфликта в Белом доме тон украинцев в общении с американцами полностью изменился. Насколько это было трудно для украинцев?
- Украинцы и раньше придерживались дружелюбного тона. Осенью прошлого года Зеленский встретился в Вашингтоне с тогдашним кандидатом в президенты Трампом, и украинцы все время старались сохранять позитивный настрой. К счастью, сразу после инцидента в Белом доме состоялась встреча мировых лидеров в Лондоне, где украинцы увидели, что союзники по-прежнему на их стороне и что Европа берет на себя все большую ответственность за помощь Украине.
В СМИ это выглядело так, будто Украина начала извиняться, но в Киеве такого ощущения не было. Зеленский не просил прощения. Он сказал, что произошедшее вызывает сожаление и может быть истолковано по-разному. Журналисты восприняли это как извинение.
- Трамп уже однажды приостанавливал военную помощь, хотя я точно не знаю, прекратились ли фактические поставки. Политическая позиция тогда была однозначной, и сейчас помощь возобновилась, но в воздухе повисла неопределенность, потому что никто не знает, когда администрация США может изменить свое решение.
- Военная помощь действительно была приостановлена: из Польши перестали отправлять уже подготовленные к отправке грузы. Однако после встречи в Саудовской Аравии поставки оружия снова начали поступать через Польшу.
В такой ситуации украинцам приходится нелегко, ведь они защищают свою страну. Для них поддержка союзников – это вопрос жизни и смерти. Им также необходимы ракеты для защиты гражданской инфраструктуры. Поэтому новости о приостановке даже тех немногих поставок, что были запланированы, серьезно подрывают моральный дух солдат в окопах. Сейчас действительно тяжелый период.
- Украина и США договорились о перемирии - и с Россией, и между собой.
- Фактически они согласовали, что Соединенные Штаты возьмут на себя переговоры о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной. Поскольку Украина не ведет прямых переговоров с Россией, США выступают в роли посредника. Сначала был утвержден текст соглашения, который устроил и Украину, и США, и с этим документом американская сторона отправилась в Москву. Я пока не читала, какой ответ дала Россия.
- Я читал в международной прессе, что Россия хочет оставить за собой Крым и четыре украинские области. Может ли Украина согласиться на таких условиях?
- Президент Украины ясно дал понять, что их принципиальная позиция - не признавать оккупацию этих территорий. Это же является и красной линией для Европы и всего свободного мира. Нельзя идти на уступки агрессору и соглашаться с тем, что одна страна может просто захватить часть территории другой.
Для Украины важно вернуть оккупированные территории. Также было признано, что Украина не может освободить все территории с помощью нынешней военной помощи и сил; это задача политики и дипломатии. Украина никогда не признает эти территории частью России. Крым - это Украина.
- Если Трамп согласится уступить оккупированные территории России, у Украины не останется выбора.
- У Украины есть выбор - продолжать войну и надеяться, что есть союзники, которые придут ей на помощь. Сейчас важно наладить диалог между США и Украиной. США обещали отстаивать этот план прекращения огня и, если Россия нарушит его, ответить соответствующими мерами. Я бы отнеслась к этому так же, как украинцы, и не загадывала на будущее. На данный момент Украина продемонстрировала готовность к переговорам.
Мне не нравится, когда СМИ говорят, что мяч на стороне России, будто бы это какая-то игра. Это не игра - это настоящая война, настоящие пули, люди гибнут. Украина всегда хотела мира. По-моему, мы должны требовать большего от России, а не от Украины: пусть она докажет, что действительно хочет мира. Это очевидно: Украина хочет мира.
- Лондонская встреча, на которую не были приглашены лидеры стран Балтии, - это провал эстонских дипломатов?
- Я уверена, что мои коллеги сделали все возможное, чтобы мы присутствовали на встрече в Лондоне. Информация о встрече была передана странам Балтии сразу после ее завершения, а на месте наши интересы представляли страны Северной Европы. Союзники знают нашу позицию, и она была ими озвучена.
На следующей встрече мы будем за столом переговоров. Если нас нет на встрече, это не значит, что о нашей позиции не знают. Находясь в Киеве, я вижу, что Эстония делает многое, чтобы заявить о себе.
- Насколько сильны позиции Зеленского в Украине?
- Зеленский - президент. С первого дня войны он делает все возможное, чтобы получить помощь и приблизить окончание войны. Обычно рейтинг правительств, находящихся у власти, снижается по сравнению с предвыборными показателями. Однако после того, как Зеленский мужественно отклонил первое соглашение о полезных ископаемых, предложенное США во время визита министра финансов в Киев, а также после всех последующих событий, его поддержка среди украинцев и в опросах выросла. Украинцы верят, что он не предаст свою страну и будет бороться до последнего вздоха или до последнего союзника.
- Насколько велико влияние других политических сил в Украине, помимо Зеленского, а также Рады?
- Влияние Рады такое же, как в любой демократической стране. На протяжении трех лет войны Рада демонстрировала удивительное единство. После событий в Овальном кабинете даже оппозиция - в том числе Петр Порошенко - начала поддерживать Зеленского. Рада с невероятной скоростью принимает законы, необходимые для вступления в Европейский союз. Их усилия и стремление двигаться в сторону ЕС после начала переговоров о членстве заслуживают восхищения.
Что касается роли президента, то Украина воюет уже четвертый год - такого в Европе не было со времен Второй мировой. Никто не знает заранее, как управлять страной в условиях войны, какие решения принимать и что менять в системе власти. С начала войны украинцам пришлось срочно пересматривать законы. Ни одна страна не может быть полностью готова к такому. Эстонские чиновники приезжали сюда, чтобы перенять этот опыт - на случай, если нам тоже понадобится резервный план для управления государством в военное время.
Зеленский точно не диктатор. Из уютной и благополучной Европы легко рассуждать о том, как кто-то должен действовать или как должна выглядеть система командования. Когда управляешь страной, где продолжается обычная жизнь, работает экономика, но при этом идет война, все иначе. Историки когда-нибудь смогут проанализировать, как функционировала система власти, но сейчас все устроено так, как сами украинцы считают правильным в военное время.
- Соглашение о полезных ископаемых с США - расхищение ресурсов Украины или шанс на восстановление страны?
- Первый вариант соглашения, предложенный американцами, действительно описывали так, как вы говорите. Однако Украина предлагает создать фонд для совместной добычи полезных ископаемых. Это то, что Украина предлагает всем своим союзникам с прошлого года: приезжайте, давайте работать вместе! Нынешнее соглашение - не грабеж и не выплата старых долгов, а готовность открыть рынок полезных ископаемых для союзников на партнерских условиях.
- Самый болезненный вопрос: как долго еще Украина сможет продолжать воевать?
- Я была на линии фронта, общалась с солдатами, у меня много знакомых, которые воюют. Поэтому я могу сказать: Украина и украинцы смогут сражаться очень долго. Вопрос в том, насколько долго союзники смогут предоставлять помощь. В конце концов, воевать при помощи ножей, вилок или лопат невозможно. Но Украина будет держаться, потому что защищает свою землю и своих людей. Мы видели ужасы в Ирпене, Буче, Мариуполе. Никто не хочет оккупации.
- Чего больше всего не хватает украинцам?
- Больше всего не хватает оружия и боеприпасов. По ту сторону фронта у противника в разы больше вооружения и боекомплекта. Также есть проблема с мобилизацией, но она частично связана с нехваткой оружия: многим мобилизованным просто нечем воевать. Если бы Украина еще три года назад получила тот объем вооружения, который ей сейчас передают союзники, война уже закончилась бы ее победой. Поставка оружия небольшими партиями и постоянное пересечение красных линий со стороны Европы… Самая острая нехватка - это вооружение и системы для защиты инфраструктуры. Россия бомбит энергетические объекты и газовые хранилища, а украинцам приходится одновременно воевать на фронте и защищать критически важные объекты.
- Насколько часты сейчас перебои с электричеством в Киеве?
- С весны до осени ситуация была тяжелой, но сейчас украинцы смогли многое восстановить, а также усилить защиту критически важных объектов. В Киеве отключения электричества уже не являются ежедневным явлением.
Украинские инженеры сразу берутся за ремонт, если что-то разрушено. Союзники помогают: Эстония, например, отправила большой трансформатор. В Одессе, Харькове и Запорожье люди часто остаются без света и тепла из-за ежедневных российских обстрелов.
- Вы были на линии фронта. Как бы вы описали фронт для читателей, которые ничего не знают о войне?
- Фронт - это место, где ты должен сражаться с врагом, который хочет забрать твою землю, убить людей, насиловать женщин, детей, стариков. Ты в окопе, у тебя меньше людей и оружия, но ты обязан держаться и бороться. Вот что такое фронт.
- Как вы вообще решились туда поехать?
- Мы не были непосредственно на передовой, но проехали через Купянск, Лиманск, Торецк и Краматорск - места, куда сейчас уже нельзя попасть, потому что они либо оккупированы, либо там идут активные бои. Я посол не только в Киеве, я посол в Украине. Поэтому мне нужно ездить по стране, чтобы понимать ситуацию не только в столице и передавать эту информацию в Эстонию.
Мы также посещали Одессу и Харьков, встречались с местными властями, чтобы показать, что Европа поддерживает Украину и не оставила ее. Для украинцев важно видеть, что их слушают и с ними разговаривают.
- Насколько Силы обороны заинтересованы в том, что происходит в Украине?
- Очень заинтересованы. Поддержка Украины значительная. У украинцев есть чему поучиться, а эстонцы, в свою очередь, обучают украинских военных воевать по стандартам НАТО. С первых дней войны стало понятно, что Силам обороны необходимо изучать, как ведутся реальные боевые действия. Их представители часто бывают в Украине, ведь Россия постоянно меняет тактику, не говоря уже о развитии войны дронов.
Последний раз мы были в окрестностях города Сумы месяц назад, привозили гуманитарную помощь для солдат: теплое белье и комбинезоны. Военные рассказали, что инженеры по обе стороны фронта ведут настоящую технологическую войну, постоянно совершенствуя и модернизируя дроны.
- Насколько велика эстонская община в Киеве?
- После начала войны большинство уехало. Кроме сотрудников посольства и эстонцев, работающих в международных организациях, в Киеве осталось всего около десяти человек. По всей Украине эстонцев больше.
- Сейчас эстонцы планируют летний отпуск. Стоит ли приезжать в Украину в качестве туриста?
- Сейчас - нет. Какой это отдых, если дважды за день или трижды за ночь приходится бежать в укрытие в подвале отеля? Когда война закончится, Украина, безусловно, станет прекрасным местом для отдыха.
- Чего вам больше всего не хватает в Киеве?
- Больше всего мне не хватает мамы и сына, которые остались в Эстонии. Все остальное есть: еда вкусная, даже черный хлеб можно найти. Муж поддерживает меня, а команда посольства - просто потрясающая. Но сильнее всего я скучаю по объятиям мамы и сына.
- Вы намеревались провести отпуск в Эстонии в начале марта.
- Я действительно собиралась, но после всех событий не смогла уехать. Дорога занимает четыре дня: два в Эстонию и два обратно. А в Украине сейчас все меняется очень быстро, поэтому я просто не могла позволить себе уехать.
- Отмечали ли 8 марта в Киеве?
- В Киеве Международный женский день - очень важный праздник. Раньше он был официальным выходным, но во время войны решили отменить праздничные и нерабочие дни.
Несмотря на это, люди все равно отмечали. В субботу на улицах было много женщин с огромными букетами, кафе были заполнены. День выдался чудесным, хотя предыдущая ночь была тяжелой: российские войска снова обстреливали город. Но, несмотря на это, в Киеве царила праздничная атмосфера.
Я заметила, что даже во время войны украинцы не опускают руки и не остаются дома в унынии. Они выходят на прогулку, посещают кафе и стараются сохранить хотя бы частичное ощущение нормальной жизни для себя и своих детей. Я многому у них научилась, прежде всего стойкости. Даже после бессонной ночи я утром прихожу на работу и вижу, что все мои коллеги тоже на месте. Это придает сил.