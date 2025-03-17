Слухи о деталях смерти подростка заполонили соцсети: полиция призывает руководствоваться фактами, а не чувствами

По словам руководителя группы по ведению расследований Юго-восточного отделения полиции Кайре Контс, в соцсетях уже активно обвиняются в преступлении молодые люди, которые были с Фреди. И это еще до того, как установлены все обстоятельства случившегося.

«Это очень серьезные обвинения - от жестокого нападения до убийства и даже убийства при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения основаны на знаниях, которые столь же достоверны, как "я не знаю, я где-то это слышал" и "кто-то поделился этим в Snapchat"», - говорит Контс.

Она отметила, что, конечно, смерть молодого человека поистине трагична, совершенно несправедлива и вызывает болезненные чувства. «Но обвинение кого-либо в убийстве без каких-либо доказательств неприемлемо. Одна молодая жизнь уже была печально утеряна. Пока правда не будет установлена, мы не должны уничтожать следующие, руководствуясь эмоциями и верша самосуд. Если у кого-то есть более достоверная информация о преступлении, чем слухи, которые сейчас распространяются в интернете, то ее место в материалах уголовного дела, а не в социальных сетях», - подчеркивает Кайре Контс.

Полиция работает над тем, чтобы дать ответы на возникшие вопросы. «Мы собрали информацию из наших источников, опросили десятки молодых людей и проанализировали записи камер видеонаблюдения, чтобы получить ясность относительно перемещений людей, событий, приведших к смерти, и других обстоятельств. Хотя в интернете и ходят разговоры о жестоком насилии, мы можем подтвердить, что при первичном осмотре тела не было обнаружено никаких следов насилия, - сказала она. - Однако сейчас проводится тщательная судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ на вопрос, была ли смерть Фреди насильственной или нет».

Поскольку полиция всегда расследует случаи смерти несовершеннолетних в рамках уголовного производства, помимо данной экспертизы параллельно возбуждено и уголовное дело.

«Правовая система не всегда идеальна, но это единственная система, которая опирается на доказательства и закон, а не на эмоции и слухи. Правосудие требует терпения. Пока идет расследование, мы просим оставить в покое находящихся в трауре близких, потерявших своего друга молодых людей, всех членов сообщества и других людей, которых затронул этот инцидент, - призывает Контс. - Полиция делает все возможное, чтобы быстро определить, что является фактом и правдой, поскольку правосудие основывается на фактах, а не на чувствах».