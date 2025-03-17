Выявлена причина загрязнения питьевой воды в Курессааре

Экспертиза внесла ряд предложений о том, как сделать системы контроля качества воды более эффективными. Уже принят ряд мер для того, чтобы подобный инцидент не повторился. «Компания Kuressaare Veevärk усилила управление качеством, увеличила регулярность и объем проб воды и изменила строительные процессы», - пояснил Туйск.

Ученые Таллиннского технического университета рекомендуют установить станции мониторинга в критических точках водопроводной сети, которые позволили бы выявлять риски загрязнения на ранней стадии. Кроме того, следует время от времени проводить профилактическую промывку трубопроводов и использовать хлорирование питьевой воды для обеспечения ее безопасности.

В будущем следует улучшить коммуникацию в кризисных ситуациях и сотрудничество между медицинскими работниками, лабораториями, водоканалами и местным самоуправлением. «В Курессааре первая микробиологическая проба была взята из водопроводной сети через три дня после чрезвычайной ситуации, и в тот же день был обнародован совет населению кипятить воду. Промывка и хлорирование трубопроводов начались еще позже. Своевременные меры, вероятно, позволили бы снизить последствия загрязнения воды», - отметил Аннус.

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время в Эстонии нет четкого руководства по действиям в подобных ситуациях, но оно было бы очень полезным. В качестве поставщика жизненно важных услуг компания по водоснабжению должна разработать план управления кризисными ситуациями на случай возникновения подобных ситуаций с привлечением местного самоуправления и сотрудников здравоохранения.

Ученые из Таллиннского технического университета также отметили потребность в продуманной системе управления для обеспечения соблюдения законов, стандартов и передовой практики на протяжении всего процесса строительства.

Для проведения исследования ученые проанализировали имеющиеся данные, провели интервью и использовали гидравлическое моделирование для оценки причин и последствий аварии.