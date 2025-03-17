Исследование Таллиннского технического университета показало, что загрязнение водопроводной воды, произошедшее в Курессааре в мае 2023 года, можно было бы предотвратить, если бы работы по строительству канализационного трубопровода были правильно спланированы и подготовлены.
Выявлена причина загрязнения питьевой воды в Курессааре
Загрязнение воды было вызвано прорывом трубы питьевой воды в результате реконструкции закрытого напорного канализационного коллектора, что привело к гидравлическому удару и выбросу загрязняющих веществ в городскую водопроводную сеть. Неправильный выбор метода строительства был обусловлен отсутствием геодезических измерений и корректно составленного рабочего проекта.
Кроме того, аварию усугубило то обстоятельство, что канализационная труба не была предварительно опорожнена или промыта, что позволило загрязняющим веществам попасть в водопровод. Пробы воды стали брать только после того, как произошли вспышки. Хлорирование и промывка труб начались немедленно, и через 12 дней, 16 мая, надлежащее качество воды было восстановлено. Департамент здравоохранения разрешил использовать воду для питья 19 мая.
«Если бы перед началом строительных работ были проведены необходимые анализы и составлен план работ, аварию можно было бы предотвратить, - сказал профессор кафедры городских водных систем Таллиннского технического университета Ивар Аннус. - Дополнительные меры предосторожности, такие как предварительное опорожнение канализационной трубы и промывка, уменьшили бы влияние аварии на загрязнение питьевой воды».
По словам старейшины волости Сааремаа Микка Туйска, анализ ясно показывает, что работы должны выполняться в соответствии с законами и договорами, а не на основе устоявшейся со временем практики.
«Такие ошибки недопустимы, поскольку они напрямую повлияли на здоровье и повседневную жизнь многих людей, а также на местные предприятия, для которых чистая вода имеет жизненно важное значение. Это был суровый урок, и мы не должны допустить его повторения», - подчеркнул Туйск.
Экспертиза внесла ряд предложений о том, как сделать системы контроля качества воды более эффективными. Уже принят ряд мер для того, чтобы подобный инцидент не повторился. «Компания Kuressaare Veevärk усилила управление качеством, увеличила регулярность и объем проб воды и изменила строительные процессы», - пояснил Туйск.
Ученые Таллиннского технического университета рекомендуют установить станции мониторинга в критических точках водопроводной сети, которые позволили бы выявлять риски загрязнения на ранней стадии. Кроме того, следует время от времени проводить профилактическую промывку трубопроводов и использовать хлорирование питьевой воды для обеспечения ее безопасности.
В будущем следует улучшить коммуникацию в кризисных ситуациях и сотрудничество между медицинскими работниками, лабораториями, водоканалами и местным самоуправлением. «В Курессааре первая микробиологическая проба была взята из водопроводной сети через три дня после чрезвычайной ситуации, и в тот же день был обнародован совет населению кипятить воду. Промывка и хлорирование трубопроводов начались еще позже. Своевременные меры, вероятно, позволили бы снизить последствия загрязнения воды», - отметил Аннус.
Авторы исследования отмечают, что в настоящее время в Эстонии нет четкого руководства по действиям в подобных ситуациях, но оно было бы очень полезным. В качестве поставщика жизненно важных услуг компания по водоснабжению должна разработать план управления кризисными ситуациями на случай возникновения подобных ситуаций с привлечением местного самоуправления и сотрудников здравоохранения.
Ученые из Таллиннского технического университета также отметили потребность в продуманной системе управления для обеспечения соблюдения законов, стандартов и передовой практики на протяжении всего процесса строительства.
Для проведения исследования ученые проанализировали имеющиеся данные, провели интервью и использовали гидравлическое моделирование для оценки причин и последствий аварии.