Во вторник цена на электроэнергию упадет на 20 процентов

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить немного меньше, чем в Эстонии - 65,78 евро за мегаватт-час. В Финляндии ее стоимость будет на 55,4 процента ниже и составит в среднем 29,36 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 172,09 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии во вторник вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой - в ночь на среду, с полуночи до часу, когда она упадет до 1,05 евро.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 151,85 евро за мегаватт-час, что на 101,1 процента больше, чем в феврале 2024 года, когда средняя месячная цена составила 75,52 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена выросла на 65 процентов.