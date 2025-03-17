Рекордные дивиденды, выплаченные в преддверии повышения налогов, резко увеличили налоговые поступления государства

Подоходный налог с физических лиц, поступивший в государственный бюджет в январе, вырос. Помимо увеличения фонда заработной платы, на это также положительно повлияло превышение предела необлагаемого дохода. Поступления подоходного налога с физических лиц в местные самоуправления продолжают расти значительно быстрее, чем поступления от социального налога, главным образом из-за изменения порядка распределения налога на пенсии между государством и местными органами власти.

Рост поступлений от налога с оборота (НСО) поддерживался умеренным экономическим развитием, однако поступления от продажи автомобилей за январь были ниже обычного, так как закупки автомобилей были сделаны заранее, еще в конце прошлого года. Кроме того, на уплату налога с оборота в январе повлияли более теплая зима и значительно более низкая биржевая цена на электроэнергию, что привело к снижению оборота и налоговых поступлений в этом секторе в годовом сравнении.

Осторожное потребление