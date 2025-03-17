В январе в Налогово-Таможенный департамент поступило 1,44 миллиарда евро налоговых доходов, что на 26,5% больше, чем в прошлом году. Основным фактором роста стало поступление подоходного налога с распределенной прибыли предприятий, достигшее рекордного уровня.
Рекордные дивиденды, выплаченные в преддверии повышения налогов, резко увеличили налоговые поступления государства
В январе юридические лица уплатили рекордные 355 миллионов евро подоходного налога, что на 185% больше, чем годом ранее. «Перед повышением налоговой ставки предприятия частного сектора распределили прибыль еще по более низкой ставке, поэтому налог с нее поступил в январе. Большая часть этой суммы была распределена по ставке 20%», - объяснило Министерство финансов.
С 1 января стандартная ставка подоходного налога в Эстонии увеличилась с 20% до 22%. Ставка подоходного налога для юридических лиц теперь составляет 22/78 (28,21%), тогда как ранее она была 20/80. Авансовый платеж подоходного налога кредитных учреждений вырос с 14% до 18%.
Среди сфер деятельности, обеспечивших основной объем налоговых поступлений с распределенной прибыли в январе, лидировали финансовая и страховая деятельность (57 миллионов евро), информационные технологии и связь (52 миллиона евро), профессиональная, научная и техническая деятельность (46 миллионов евро), торговля (45 миллионов евро) и обрабатывающая промышленность (40 миллионов евро). С распределенной прибыли Центра управления государственными лесами (RMK) поступило около 25 миллионов евро налога.
Рост фонда оплаты труда
Повышение ставки подоходного налога повлияло на рост фонда заработной платы - некоторые предприятия выплатили декабрьскую зарплату в декабре. Данные регистра занятости показывают, что общее число рабочих мест не сократилось, но увеличилось количество деклараций с нулевой зарплатой. Это также повлияло на уплату социального налога в январе, рост которого составил менее 5%. По сравнению с прошлым годом количество рабочих мест больше всего увеличилось в сфере здравоохранения, а сократилось - в обрабатывающей промышленности и торговле.
Подоходный налог с физических лиц, поступивший в государственный бюджет в январе, вырос. Помимо увеличения фонда заработной платы, на это также положительно повлияло превышение предела необлагаемого дохода. Поступления подоходного налога с физических лиц в местные самоуправления продолжают расти значительно быстрее, чем поступления от социального налога, главным образом из-за изменения порядка распределения налога на пенсии между государством и местными органами власти.
Рост поступлений от налога с оборота (НСО) поддерживался умеренным экономическим развитием, однако поступления от продажи автомобилей за январь были ниже обычного, так как закупки автомобилей были сделаны заранее, еще в конце прошлого года. Кроме того, на уплату налога с оборота в январе повлияли более теплая зима и значительно более низкая биржевая цена на электроэнергию, что привело к снижению оборота и налоговых поступлений в этом секторе в годовом сравнении.
Осторожное потребление
Хотя потребители ведут себя в целом сдержанно, в январе оборот розничной торговли вырос на три процента - это самый высокий рост за последние два года. Уплата НСО при трансграничной электронной торговле в начале года резко увеличилась более чем на 50%, достигнув почти 10% от общего объема поступлений НСО. Положительной тенденцией стало сокращение налоговой задолженности предприятий, а количество должников осталось стабильным по сравнению с предыдущим месяцем. В разрезе отраслей рост налоговых поступлений в январе возглавил строительный сектор, в котором наблюдалось оживление и значительный рост оборота по сравнению с предыдущим годом.
Поступления от акциза на алкоголь были ниже, чем в январе прошлого года, тогда как поступления от акциза на табак и топливо увеличились. Снижение поступлений от алкогольного акциза связано с массовым запасанием продукции в конце 2024 года, а январское падение объясняется реализацией этих запасов.
Поступления от топливного акциза в январе превысили уровень прошлого года. Наибольшее влияние на налоговые поступления оказало увеличение декларируемых объемов моторного топлива. Декларируемые объемы дизельного топлива выросли на 20%, тогда как объем декларируемого бензина снизился на 10%. Потребление продолжает поддерживаться снижением розничной цены на дизельное топливо.
Поступления от акциза на табак за год увеличились на 29,4%, в основном благодаря введению новых акцизных марок. Поскольку в январе реализация запасов не происходила, этот рост, вероятно, носит временный характер и не указывает на долгосрочную положительную тенденцию.