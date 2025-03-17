Пн, 17.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Киев готов согласиться с ослаблением санкций против РФ

Copy
Фото статьи
Фото: Pixabay

Санкции, введенные Западом против России, могут быть отменены в рамках мирного соглашения по Украине. Об этом заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, слова которого цитирует DW со ссылкой на издание Politico.

По словам Власюка, возвращение стран к ведению бизнеса с Россией в том или ином виде - просто «вопрос времени», но оно должно пройти в правильных условиях.

Пока преждевременно говорить, о каких отменах может идти речь в рамках сделок, добавил он. «В данный момент мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает значительные шаги в этом направлении (в направлении мира - прим.ред.), а потом уже можно будет говорить о снятии санкций», - подчеркнул украинский чиновник.

«Мы должны использовать этот рычаг с умом»

По его словам, всегда полезно знать, какие именно меры являются наиболее болезненными. «И мы должны использовать этот рычаг с умом», - подчеркнул Владислав Власюк, который также является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против РФ.

В рамках любого долгосрочного соглашения Киев будет добиваться справедливости для народа, вероятно, включая компенсацию для украинцев, отметил он.

Генсек НАТО не исключил нормализации отношений с Москвой

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже не исключил нормализации отношений с Москвой. «Это нормально, если бы война прекратилась, чтобы Европа как-то, шаг за шагом, а также США, шаг за шагом, восстановили нормальные отношения с Россией», - отметил Рютте в интервью Bloomberg 13 марта.

Владимир Зеленский 16 марта в очередной раз обвинил Россию в том, что она не заинтересована в прекращении развязанной ею агрессивной войны. «Сотни обстрелов наших городов и общин за эту неделю Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более десяти ракет различных типов. Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны», - отметил президент Украины.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх