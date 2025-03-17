Киев готов согласиться с ослаблением санкций против РФ

По словам Власюка, возвращение стран к ведению бизнеса с Россией в том или ином виде - просто «вопрос времени», но оно должно пройти в правильных условиях.

Пока преждевременно говорить, о каких отменах может идти речь в рамках сделок, добавил он. «В данный момент мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает значительные шаги в этом направлении (в направлении мира - прим.ред.), а потом уже можно будет говорить о снятии санкций», - подчеркнул украинский чиновник.

«Мы должны использовать этот рычаг с умом»

По его словам, всегда полезно знать, какие именно меры являются наиболее болезненными. «И мы должны использовать этот рычаг с умом», - подчеркнул Владислав Власюк, который также является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против РФ.

В рамках любого долгосрочного соглашения Киев будет добиваться справедливости для народа, вероятно, включая компенсацию для украинцев, отметил он.

Генсек НАТО не исключил нормализации отношений с Москвой

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже не исключил нормализации отношений с Москвой. «Это нормально, если бы война прекратилась, чтобы Европа как-то, шаг за шагом, а также США, шаг за шагом, восстановили нормальные отношения с Россией», - отметил Рютте в интервью Bloomberg 13 марта.

Владимир Зеленский 16 марта в очередной раз обвинил Россию в том, что она не заинтересована в прекращении развязанной ею агрессивной войны. «Сотни обстрелов наших городов и общин за эту неделю Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более десяти ракет различных типов. Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны», - отметил президент Украины.