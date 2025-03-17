«Масштабы разрушений ошеломляют». На США обрушились торнадо, пылевые бури и лесные пожары; по меньшей мере 40 человек погибли

Дорожный патруль штата Миссури подтвердил, что в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон погибли 12 человек.

В Канзасе из-за пылевой бури произошла авария с участием 50 транспортных средств, по меньшей мере восемь человек были убиты.

В Техасе жертвами автомобильных аварий стали четыре человека - пылевая буря привела к столкновению 38 автомобилей.

Экстремальные погодные условия вызвали 150 лесных пожаров в штате Оклахома. Из-за них там погибли четыре человека, сообщил главный судмедэксперт штата. В воскресенье губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщал только об одном погибшем.

Пожары и сильные ветры в Оклахоме привели к тому, что в штате выгорело около 690 кв. км земли и было уничтожено около 300 строений, включая фермерский дом, принадлежавший губернатору Кевину Ститту.

Кроме того, сильный ветер в штате перевернул четыре автопоезда.

Власти штата Миссисипи сообщили о шести смертях, связанных со штормом: в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.

Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, однако это пока предварительные данные.

Еще три человека погибли в Алабаме, включая 82-летнюю женщину.

В Теннесси и Миссури власти предупредили о риске новых торнадо. Прогнозируются также молнии и сильный ветер.

На снимках, сделанных сотрудниками экстренных служб, видны поврежденные здания и перевернувшиеся грузовики.

Губернатор Миссури Майк Кихо заявил, что «масштабы разрушений в штате ошеломляют».