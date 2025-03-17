Число погибших в результате удара мощных торнадо в центральных и южных штатах США увеличилось до 40 человек. Больше всего от стихии пострадал штат Миссури, где подтверждена гибель по меньшей мере 12 жителей.
«Масштабы разрушений ошеломляют». На США обрушились торнадо, пылевые бури и лесные пожары; по меньшей мере 40 человек погибли
Дорожный патруль штата Миссури подтвердил, что в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон погибли 12 человек.
В Канзасе из-за пылевой бури произошла авария с участием 50 транспортных средств, по меньшей мере восемь человек были убиты.
В Техасе жертвами автомобильных аварий стали четыре человека - пылевая буря привела к столкновению 38 автомобилей.
Экстремальные погодные условия вызвали 150 лесных пожаров в штате Оклахома. Из-за них там погибли четыре человека, сообщил главный судмедэксперт штата. В воскресенье губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщал только об одном погибшем.
Пожары и сильные ветры в Оклахоме привели к тому, что в штате выгорело около 690 кв. км земли и было уничтожено около 300 строений, включая фермерский дом, принадлежавший губернатору Кевину Ститту.
Кроме того, сильный ветер в штате перевернул четыре автопоезда.
Власти штата Миссисипи сообщили о шести смертях, связанных со штормом: в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.
Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, однако это пока предварительные данные.
Еще три человека погибли в Алабаме, включая 82-летнюю женщину.
В Теннесси и Миссури власти предупредили о риске новых торнадо. Прогнозируются также молнии и сильный ветер.
На снимках, сделанных сотрудниками экстренных служб, видны поврежденные здания и перевернувшиеся грузовики.
Губернатор Миссури Майк Кихо заявил, что «масштабы разрушений в штате ошеломляют».
«Сотни домов, школ и предприятий были либо разрушены, либо серьезно повреждены», - говорится в его заявлении.
В округе Батлер погиб один человек, еще несколько удалось эвакуировать. Коронер Джим Эйкерс заявил, что на месте дома погибшего осталась лишь «гора обломков».
Ожидается, что в понедельник на регион обрушатся новые торнадо.
Серия торнадо началась в США в конце прошлой неделе. Порывы ветра достигали 80 миль в час и затронули регион, где проживает больше ста миллионов человек.
По данным сайта PowerOutageUs, без электроэнергии остались более 250 тыс. домов в пяти штатах - Миссури, Иллинойсе, Индиане, Техасе и Арканзасе.
В Джорджии губернатор Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение, призвав местных жителей быть готовыми к еще более суровой непогоде.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс также объявила чрезвычайное положение после гибели трех человек.
«Сильные грозы и торнадо обрушились на Арканзас и продолжают вызывать опасности, трудности и страдания по всему штату, что оправдывает эти меры», — говорится в ее заявлении.
Кроме того, чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме.
Согласно информации Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы, сильные грозы могут принести молнии, сильные порывы ветра, град и новые торнадо.
По данным метеослужбы, существует дополнительная угроза торнадо значительной и очень большой интенсивности, способных нанести огромный ущерб, над долинами Нижней Миссисипи и Теннесси, центральным побережьем Мексиканского залива и юго-востоком страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Арканзас направлена Национальная гвардия для оказания помощи в ликвидации последствий шторма.
«Пожалуйста, молитесь вместе со мной и Меланией обо всех, кто пострадал от этих ужасных штормов!» - написал он в своей соцсети Truth Social.