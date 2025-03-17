Паулу Кунья, имеющий более 20 лет опыта в сфере управленческого консалтинга, инвестиций и технологий, известен своими смелыми маркетинговыми и продуктовыми стратегиями, которые способствовали стремительному росту глобальных компаний в фазе расширения, сообщает пресс-служба Pipedrive.

До прихода в Pipedrive португалец Кунья, проживающий в США, занимал должность президента развлекательной платформы SeatGeek, отвечая за направление работы с частными клиентами.

Ранее более восьми лет он руководил развитием бизнеса и маркетингом платформы Hotels.com в группе Expedia.

Также Паулу Кунья занимал руководящие посты в европейской инвестиционной компании ECS, нидерландском банковском и финансовом холдинге ING и работал консультантом в Boston Consulting Group.

У Куньи степень доктора делового администрирования, полученная в Тилбургском университете (Нидерланды).

Паулу Кунья присоединился к Pipedrive в момент, когда компания вступает в новую фазу роста и развивает продукты на основе ИИ, чтобы лучше соответствовать требованиям современных специалистов по продажам.

Pipedrive была основана в 2010 году эстонскими предпринимателями. Компания разрабатывает программу для управления клиентами и продажами (CRM).

За эти годы компания выросла в глобального игрока с командой из более чем 850 сотрудников в восьми странах.

Более 100 000 компаний используют решения Pipedrive для управления продажами, ежегодно заключая около 100 миллионов сделок.