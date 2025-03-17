В прошлом году в полицию поступило 32 500 заявлений о преступлениях, классифицируемых как интернет-аферы. Всего было заявлено о потере более 84 млн евро в пользу мошенников.

Наиболее распространенным видом мошенничества является фишинг - полиция зарегистрировала около 4 000 таких случаев. Преступная прибыль от фишинга составила почти 38 млн евро.

Второе место по числу заявлений занимают инвестиционные мошенничества, а третье - обман, связанный с романтическими отношениями и документами.

На самом деле количество преступлений и размер преступной прибыли больше, так как далеко не о всех случаях люди заявляют в полицию.

Старший комиссар Сакари Туоминен призывает граждан к бдительности.

«Например, банк никогда не требует ваши учетные данные, чтобы остановить перевод средств», - предупреждает Туоминен.

Он советует людям использовать интернет-банкинг только для банковских операций, а для идентификации в сети использовать мобильный ID или идентификационную карту.

«По крайней мере, тогда не возникает прямой угрозы, что преступник получит доступ к учетным данным, позволяющим распоряжаться вашими средствами», - добавляет Туоминен.