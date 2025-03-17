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В Финляндии прибыль интернет-мошенников выросла на 70 процентов (1)

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Мошенничество. Иллюстративное фото.
Мошенничество. Иллюстративное фото. Фото: Sora Shimazaki/Pexels

Прибыль, полученная интернет-мошенниками, выросла в Финляндии в прошлом году примерно на 70 процентов по сравнению с 2023 годом. И это касается только тех случаев, которые известны полиции, сообщает Yle.

В прошлом году в полицию поступило 32 500 заявлений о преступлениях, классифицируемых как интернет-аферы. Всего было заявлено о потере более 84 млн евро в пользу мошенников.

Наиболее распространенным видом мошенничества является фишинг - полиция зарегистрировала около 4 000 таких случаев. Преступная прибыль от фишинга составила почти 38 млн евро.

Второе место по числу заявлений занимают инвестиционные мошенничества, а третье - обман, связанный с романтическими отношениями и документами.

На самом деле количество преступлений и размер преступной прибыли больше, так как далеко не о всех случаях люди заявляют в полицию.

Старший комиссар Сакари Туоминен призывает граждан к бдительности.

«Например, банк никогда не требует ваши учетные данные, чтобы остановить перевод средств», - предупреждает Туоминен.

Он советует людям использовать интернет-банкинг только для банковских операций, а для идентификации в сети использовать мобильный ID или идентификационную карту.

«По крайней мере, тогда не возникает прямой угрозы, что преступник получит доступ к учетным данным, позволяющим распоряжаться вашими средствами», - добавляет Туоминен.

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