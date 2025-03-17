Веб-полицейский: не оставляйте друзей одних на вечеринке

По словам веб-полицейского, неважно, идет ли речь о дне рождения, весеннем пикнике или прогулке с друзьями - иногда вечер может затянуться, а ситуация - выйти из-под контроля.

«Объясните детям: на встречах с друзьями никого не оставляют одного - даже если произошла ссора или возникло недопонимание», - подчеркивает Элерин Тетсманн.

Кампания «Вместе пришли - вместе ушли»

Департамент полиции и погранохраны запустил кампанию Koos minnakse, koos tullakse («Вместе пришли - вместе ушли»), напоминая, что в компании друзей нельзя оставлять кого-то одного.

Это особенно важно, если человек кажется усталым, расстроенным, задумчивым или ведет себя необычно.

Что делать в сложной ситуации?

Если что-то пошло не так - позвони родителям и спроси, как поступить.

Если кому-то нужна медицинская помощь, сразу звони в 112.

Часто подростки боятся неприятностей и уходят, надеясь, что все решится само собой.

«Разъясните им: даже если есть страх наказания, нельзя оставлять друга одного. Никакое замечание не стоит чьего-то здоровья или безопасности», - напоминает Тетсманн.

Забота о ближних касается не только молодежи.

«Это важно и для взрослых. Если кто-то рядом нуждается в помощи, не бойтесь вмешаться. Мы должны заботиться друг о друге», - призывает веб-полицейский.