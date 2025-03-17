В Пыльва продолжают ставить свечи в память о погибшем Фреди

Большая часть пруда по-прежнему была покрыта льдом, но со стороны Тарту лед уже растаял. Определить, в каком месте юноша провалился под лед, было невозможно. Ночные заморозки вновь сковали ледяной коркой прорубь, в которой в субботу работал водолаз.

Молодая женщина, проходившая мимо с детской коляской, слышала о трагедии, но не могла представить, что могло привести Фреди на лед этого пруда.

«Путь через пруд - далеко не самый короткий до жилого района, где он жил. Здесь рядом есть вполне подходящая пешеходная тропа», - отметила она. Однако лично ни юношу, ни его семью она не знала.

Ранее женщина не замечала, чтобы местные жители выходили на лед этого пруда. «Когда я была ребенком, там не катались на коньках и не играли, потому что это было строго запрещено», - сказала она.

Во второй половине дня к пруду подошли и четверо полицейских, которые убрали с берега некоторые предметы, не соответствующие траурной обстановке. Руководитель Пыльваского отделения полиции Кале Валл отметил, что прокомментировать все известные обстоятельства в данный момент невозможно.

Фреди, вероятно, погиб в ранние часы субботы, 8 марта. Его поиски длились почти неделю и велись как полицией, так и добровольцами.