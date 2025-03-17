В понедельник утром, 17 марта, на улице Яама в Пыльва по обе стороны пруда за старым молочным комбинатом горели поминальные свечи в память о 17-летнем Фреди, которого нашли в этом водоеме.
В Пыльва продолжают ставить свечи в память о погибшем Фреди
Большая часть пруда по-прежнему была покрыта льдом, но со стороны Тарту лед уже растаял. Определить, в каком месте юноша провалился под лед, было невозможно. Ночные заморозки вновь сковали ледяной коркой прорубь, в которой в субботу работал водолаз.
Молодая женщина, проходившая мимо с детской коляской, слышала о трагедии, но не могла представить, что могло привести Фреди на лед этого пруда.
«Путь через пруд - далеко не самый короткий до жилого района, где он жил. Здесь рядом есть вполне подходящая пешеходная тропа», - отметила она. Однако лично ни юношу, ни его семью она не знала.
Ранее женщина не замечала, чтобы местные жители выходили на лед этого пруда. «Когда я была ребенком, там не катались на коньках и не играли, потому что это было строго запрещено», - сказала она.
Во второй половине дня к пруду подошли и четверо полицейских, которые убрали с берега некоторые предметы, не соответствующие траурной обстановке. Руководитель Пыльваского отделения полиции Кале Валл отметил, что прокомментировать все известные обстоятельства в данный момент невозможно.
Фреди, вероятно, погиб в ранние часы субботы, 8 марта. Его поиски длились почти неделю и велись как полицией, так и добровольцами.
По инициативе фонда Kadunud в субботу утром поиски продолжили около сорока добровольцев, к которым присоединились две служебные собаки с кинологами. По словам Кале Валла, столь масштабных поисковых операций в Пыльва за последние годы не проводилось.
Добровольцы заметили в талом льду пруда наушники, которые раньше остались незамеченными. «Ранее поверхность пруда была частично покрыта льдом и легким снегом, поэтому наушники не были найдены. После их обнаружения к поискам подключились спасатели и водолаз, который нашел на дне пруда тело Фреди», - сообщила представитель полиции Керли Вирк.
Спасательная команда Пыльва получила вызов на улицу Яама около половины пятого вечера. На месте происшествия спасатели оказали помощь полиции, используя оборудование для спасения на воде.
«По словам спасателей, ранее на этом пруду подобных происшествий не было», - сообщила руководитель по коммуникации Спасательного департамента Аннели Ооне.
С 8 марта Спасательный департамент запретил выход на лед внутренних водоемов Эстонии. В течение всей зимы в Южной Эстонии действовал запрет на выход на лед рек и других проточных водоемов.
«Спасательный департамент не оценивает состояние льда на каждом небольшом водоеме отдельно. Ледовый мониторинг проводится только на определенных водоемах, чтобы оценить общую ситуацию в регионе и принять решение о необходимости введения ограничений», - отметила Ооне.