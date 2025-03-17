Пн, 17.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Важно Рождественские каникулы сокращаются, зато летние начнутся раньше

Copy
Школьный звонок (иллюстративное фото).
Школьный звонок (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm

Министерство образования и науки изменит продолжительность зимних и летних каникул в 2025/2026 и 2026/2027 учебных годах: рождественские каникулы сокращаются, летние - начинаются на неделю раньше.

Вице-канцлер министерства Лийна Пыльд пояснила, что при планировании каникул учитываются сроки выпускных экзаменов и организация учебного процесса весной.

«Изменения сократят рождественские каникулы с трех недель до двух, а летние начнутся не 17 июня, а 10 июня. Это поможет ученикам, так как зимний перерыв в учебе не будет слишком длинным. Кроме того, в июне учебный процесс затруднен - и учителя, и школьники уже устают, а хорошая погода зовет на улицу», - отметила Пыльд.

Основные изменения

Рождественские каникулы станут короче:

  • 2025/2026 – с 22 декабря по 4 января (раньше до 11 января);
  • 2026/2027 – с 21 декабря по 3 января (раньше до 10 января).

Летние каникулы начнутся раньше:

  • 2025/2026 – с 10 июня (раньше с 17 июня);
  • 2026/2027 – с 9 июня (раньше с 14 июня).

Осенние, весенние и февральские каникулы сохраняются без значительных изменений.

Зачем это нужно?

«Такой график сделает учебный процесс более равномерным. Теперь учебный год для всех классов - с 1-го по 11-й - будет заканчиваться одновременно», - добавила Лийна Пыльд.

Ряд школ ранее уже предлагали министерству внести такие изменения, чтобы лучше согласовать учебный процесс с экзаменами.

Изменения не потребуют дополнительных затрат и вступят в силу в установленном порядке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх