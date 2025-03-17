Министерство образования и науки изменит продолжительность зимних и летних каникул в 2025/2026 и 2026/2027 учебных годах: рождественские каникулы сокращаются, летние - начинаются на неделю раньше.
Важно ⟩ Рождественские каникулы сокращаются, зато летние начнутся раньше
Вице-канцлер министерства Лийна Пыльд пояснила, что при планировании каникул учитываются сроки выпускных экзаменов и организация учебного процесса весной.
«Изменения сократят рождественские каникулы с трех недель до двух, а летние начнутся не 17 июня, а 10 июня. Это поможет ученикам, так как зимний перерыв в учебе не будет слишком длинным. Кроме того, в июне учебный процесс затруднен - и учителя, и школьники уже устают, а хорошая погода зовет на улицу», - отметила Пыльд.
Основные изменения
Рождественские каникулы станут короче:
- 2025/2026 – с 22 декабря по 4 января (раньше до 11 января);
- 2026/2027 – с 21 декабря по 3 января (раньше до 10 января).
Летние каникулы начнутся раньше:
- 2025/2026 – с 10 июня (раньше с 17 июня);
- 2026/2027 – с 9 июня (раньше с 14 июня).
Осенние, весенние и февральские каникулы сохраняются без значительных изменений.
Зачем это нужно?
«Такой график сделает учебный процесс более равномерным. Теперь учебный год для всех классов - с 1-го по 11-й - будет заканчиваться одновременно», - добавила Лийна Пыльд.
Ряд школ ранее уже предлагали министерству внести такие изменения, чтобы лучше согласовать учебный процесс с экзаменами.
Изменения не потребуют дополнительных затрат и вступят в силу в установленном порядке.