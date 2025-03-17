Важно Рождественские каникулы сокращаются, зато летние начнутся раньше

Вице-канцлер министерства Лийна Пыльд пояснила, что при планировании каникул учитываются сроки выпускных экзаменов и организация учебного процесса весной.

«Изменения сократят рождественские каникулы с трех недель до двух, а летние начнутся не 17 июня, а 10 июня. Это поможет ученикам, так как зимний перерыв в учебе не будет слишком длинным. Кроме того, в июне учебный процесс затруднен - и учителя, и школьники уже устают, а хорошая погода зовет на улицу», - отметила Пыльд.

Основные изменения

Рождественские каникулы станут короче:

2025/2026 – с 22 декабря по 4 января (раньше до 11 января);

2026/2027 – с 21 декабря по 3 января (раньше до 10 января).

Летние каникулы начнутся раньше:

2025/2026 – с 10 июня (раньше с 17 июня);

2026/2027 – с 9 июня (раньше с 14 июня).

Осенние, весенние и февральские каникулы сохраняются без значительных изменений.

Зачем это нужно?

«Такой график сделает учебный процесс более равномерным. Теперь учебный год для всех классов - с 1-го по 11-й - будет заканчиваться одновременно», - добавила Лийна Пыльд.

Ряд школ ранее уже предлагали министерству внести такие изменения, чтобы лучше согласовать учебный процесс с экзаменами.

Изменения не потребуют дополнительных затрат и вступят в силу в установленном порядке.