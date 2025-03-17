По утверждению белорусских властей, подданный Японии Наканиси Масатоси занимался в их стране «агентурной деятельностью».
Иностранец приговорен в Беларуси к семи годам колонии
Подданного Японии Наканиси Масатоси приговорили в Беларуси к семи годам лишения свободы в колонии с усиленным режимом и штрафу в 21 тысячу белорусских рублей (в пересчете - около 5900 евро).
Об этом сообщили в понедельник, 17 марта, в Генпрокуратуре Беларуси.
По версии следствия, в Беларуси он с 2018 по 2024 годы занимался «агентурной деятельностью».
Генпрокуратура поддержала гособвинение в Минском городском суде.
Наканиси Масатоси задержали в июле 2024 года. Спустя несколько месяцев госСМИ Беларуси показали сюжет, в котором утверждалось, что он якобы «осуществлял сбор и передачу» японской спецслужбе «развединформации военного характера».
Приговор может быть обжалован
Сообщается, что суд признал Масатоси виновным в сотрудничестве «со спецслужбой, органом безопасности и разведорганом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда нацбезопасности» Беларуси.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.