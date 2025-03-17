Иностранец приговорен в Беларуси к семи годам колонии

Подданного Японии Наканиси Масатоси приговорили в Беларуси к семи годам лишения свободы в колонии с усиленным режимом и штрафу в 21 тысячу белорусских рублей (в пересчете - около 5900 евро).

Об этом сообщили в понедельник, 17 марта, в Генпрокуратуре Беларуси.

По версии следствия, в Беларуси он с 2018 по 2024 годы занимался «агентурной деятельностью».

Генпрокуратура поддержала гособвинение в Минском городском суде.

Наканиси Масатоси задержали в июле 2024 года. Спустя несколько месяцев госСМИ Беларуси показали сюжет, в котором утверждалось, что он якобы «осуществлял сбор и передачу» японской спецслужбе «развединформации военного характера».

Приговор может быть обжалован

Сообщается, что суд признал Масатоси виновным в сотрудничестве «со спецслужбой, органом безопасности и разведорганом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда нацбезопасности» Беларуси.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.