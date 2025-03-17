ЕС не сможет автоматически перенять финансовую поддержку базирующейся в Праге медиакорпорации «Радио Свобода», которая из-за решения администрации Трампа лишилась финансирования, заявила глава европейской дипломатии.
Каллас: ЕС не сможет автоматически начать финансирование «Радио Свобода»
Европейский cоюз не сможет автоматически взять на себя финансовую поддержку базирующейся в Праге медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), которая из-за решения администрации президента США Дональда Трампа лишилась финансирования.
Об этом заявила в понедельник, 17 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Посмотрим, что мы можем сделать», – цитирует главу европейской дипломатии агентство Reuters.
Ситуация с «Радио Свобода» обсуждалась на встрече глав МИД ЕС
Кая Каллас добавила, что «Радио Свобода» было маяком демократии и имело очень большую ценность», – заявила она.
По словам Каллас, вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Глава МИД Чехии Ян Липавский 16 марта в эфире Чешского телевидения заявил, что правительство в Праге обсудит на уровне ЕС будущее РСЕ/РС.
«Продолжение такого вещания отвечает интересам Европы», – заявил Липавский.
«В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами», – добавил он.
Трамп отправил в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников СМИ
Администрация Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских массмедиа, вещающих на аудиторию за пределами США. В первую очередь это затронуло штат таких СМИ, как «Голос Америки» (Voice of America) и «Радио Свобода».
Репортеры и другие сотрудники «Голоса Америки», «Радио Свободная Азия» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» получили соответствующие уведомления по электронной почте. В них сообщалось, что работникам больше не будет разрешен доступ в офисы и что им придется сдать журналистские удостоверения, рабочие телефоны и другое оборудование.
Прекращение госфинансирования подтвердил глава РСЕ/РС
Прекращение госфинансирования подтвердил глава РСЕ/РС Стивен Капус. По его словам, это приведет к остановке вещания медиакомпании, существовавшей 75 лет.
Указ президента США о сокращениях в семи федеральных агентствах
Причиной этого стал указ Трампа о масштабных сокращениях в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США, подписанный им 14 марта.
В частности, американский лидер распорядился «сократить до минимума» штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа (USAGM).
Глава DW – о возросших рисках
Решением администрации США о лишении финансирования медиакомпаний «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» могут воспользоваться в своих целях Россия и Китай, подчеркнул генеральный директор немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) Петер Лимбург (Peter Limbourg).
В связи с возросшим риском дезинформации со стороны авторитарных правительств политические лидеры в Европе должны обеспечить адекватное финансирование собственных международных СМИ, подчеркнул Лимбург.
Он призвал власти США пересмотреть радикальное сокращение расходов Агентства по глобальным медиа (USAGM).