Каллас: ЕС не сможет автоматически начать финансирование «Радио Свобода»

Европейский cоюз не сможет автоматически взять на себя финансовую поддержку базирующейся в Праге медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), которая из-за решения администрации президента США Дональда Трампа лишилась финансирования.

Об этом заявила в понедельник, 17 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Посмотрим, что мы можем сделать», – цитирует главу европейской дипломатии агентство Reuters.

Ситуация с «Радио Свобода» обсуждалась на встрече глав МИД ЕС

Кая Каллас добавила, что «Радио Свобода» было маяком демократии и имело очень большую ценность», – заявила она.

По словам Каллас, вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Глава МИД Чехии Ян Липавский 16 марта в эфире Чешского телевидения заявил, что правительство в Праге обсудит на уровне ЕС будущее РСЕ/РС.

«Продолжение такого вещания отвечает интересам Европы», – заявил Липавский.

«В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами», – добавил он.

Трамп отправил в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников СМИ

Администрация Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских массмедиа, вещающих на аудиторию за пределами США. В первую очередь это затронуло штат таких СМИ, как «Голос Америки» (Voice of America) и «Радио Свобода».