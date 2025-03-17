Одинокое и опасное место. Ученые на базе в Антарктике просят спасти их… от коллеги

Как пишет South Africa's Sunday Times, наиболее реальной выглядит эвакуация ученых на немецкую исследовательскую базу, которая находится приблизительно в 300 км от Sanae IV.

«Очень и очень одинокое место»

При этом министр отметил, что сами условия жизни на удаленной базе в Антарктиде способствуют ухудшению психического состояния членов группы.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в стесненных условиях, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал Дион Джордж.

Ученый Алан Чемберс, совершивший в прошлом году лыжную экспедицию к Южному полюсу, говорит в интервью Times, что место, где находится база — весьма удаленный район и ученые там практически лишены общения с внешним миром.

«С психологической точки зрения, это очень и очень одинокое место. Почти нет контактов как с людьми, так и с животными. Поэтому если вы находитесь в лагере или в исследовательском центре — вы вынуждены быть с этими людьми в течение полугода, а то и года», — отмечает он.

База Sanae IV находится на вершине скалы, и погодные условия там весьма суровые. Зимой средняя температура воздуха в этом районе составляет минус 23 градуса по Цельсию, а скорость ветра может достигать 60 метров в секунду.

«С психологической точки зрения, как я думаю, это приводит к тому, что все состояния усугубляются. Все вокруг белое — нет больше никаких цветов, ни шума, ничего, что могли бы вы считать нормальным. Поэтому поведение каждого — в том числе и ваше — меняется, мелочи становятся важными […] поэтому если у вас есть небольшой конфликт с кем-либо, то он может превратиться в огромную проблему», — объясняет Алан Чемберс.