После долгих разногласий было выдано разрешение на вырубку старейшего черного тополя Таллинна, которую арборист Хейки Хансо намерен провести уже во вторник утром. Дерево получит новую жизнь в виде так называемого биотопного ствола.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне вырубят старейший черный тополь (1)
Мало кто из жителей Таллинна видел этот тополь своими глазами, хотя он возвышался в центре столицы почти 200 лет, раскинув крону на 28 метров в высоту. Растет он во дворе между улицами Роозикранци и Харидузе, но вскоре от него останутся лишь воспоминания.