Мало кто из жителей Таллинна видел этот тополь своими глазами, хотя он возвышался в центре столицы почти 200 лет, раскинув крону на 28 метров в высоту. Растет он во дворе между улицами Роозикранци и Харидузе, но вскоре от него останутся лишь воспоминания.