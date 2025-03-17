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ГАЛЕРЕЯ В Таллинне вырубят старейший черный тополь (1)

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После долгих разногласий было выдано разрешение на вырубку старейшего черного тополя Таллинна, которую арборист Хейки Хансо намерен провести уже во вторник утром. Дерево получит новую жизнь в виде так называемого биотопного ствола.

Мало кто из жителей Таллинна видел этот тополь своими глазами, хотя он возвышался в центре столицы почти 200 лет, раскинув крону на 28 метров в высоту. Растет он во дворе между улицами Роозикранци и Харидузе, но вскоре от него останутся лишь воспоминания.

В феврале городские власти согласовали разрешение на его вырубку, которого товарищество собственников Roosikrantsi 4 добивалось еще с сентября прошлого года. Однако многие специалисты, высказывавшие свое мнение, не считали этот шаг необходимым.

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