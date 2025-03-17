Audi сократит в Германии к 2029 году 7500 рабочих мест

Немецкий автомобилестроитель Audi, принадлежащий концерну Volkswagen Group, сократит в Германии к 2029 году 7500 рабочих мест. Об этом сообщили в понедельник, 17 марта, в медиацентре Audi.

Сокращения пройдут в ряде «смежных отраслей», напрямую не связанных с выпуском продукции, добавили там.

Мера направлена на обеспечение «конкурентоспособности немецких заводов в будущем» и должна привести к значительному повышению «производительности, скорости и гибкости» выхода продукции, указали представители компании.

В Audi подчеркивают, что настроены на «уменьшение бюрократии» и продвигают цифровизацию.

Инвестиции в немецкие предприятия

До 2029 года концерн Audi планирует инвестировать около 8 млрд евро в немецкие предприятия, в частности, близ Мюнхена и Штутгарта.

По оценкам агентства dpa, сокращения штатов могут помочь компании в среднесрочной перспективе экономить более 1 млрд евро ежегодно.

Руководство Audi и общий производственный совет, защищающий интересы сотрудников на уровне всей компании, долго спорили по поводу плана экономии, но теперь согласовали концепцию.

Председатель совета Йорг Шлагбауэр (Jörg Schlagbauer) заявил, что первоначально работодатель планировал ликвидировать 12 тысяч рабочих мест.

Автопром Германии переживает трудные времена

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил, что сворачивает производство своей дочерней компании Audi в Бельгии.

Audi AG входит в состав концерна Volkswagen и владеет в свою очередь двумя итальянскими компаниями: производителем дорогих суперкаров Lamborghini и мотоциклов Ducati.

Автопром Германии переживает трудные времена, едва ли не главная его проблема связана с Китаем.

В минувшем десятилетии все ведущие немецкие автостроители сделали КНР своим важнейшим рынком и теперь несут потери, поскольку там, в условиях резко обострившейся конкуренции с местными производителями, особенно в бурно растущем сегменте электромобилей, падают продажи.