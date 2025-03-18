По состоянию на 16 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 50 918 человек - примерно на 150 меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.
Количество безработных в Эстонии снижается: жителям одного уезда приходится тяжелее всего
Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2% от экономически активного населения.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где снизился с 12,2% до 12,1% (7525 безработных).
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,8%.