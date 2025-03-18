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Количество безработных в Эстонии снижается: жителям одного уезда приходится тяжелее всего

Редактор: rus.postimees.ee
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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

По состоянию на 16 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 50 918 человек - примерно на 150 меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где снизился с 12,2% до 12,1% (7525 безработных).

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,8%.

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