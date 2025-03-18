В соответствии с ныне действующей государственной программой дорожного ухода в Ида-Вирумаа не планируют реконструировать ни одного километра дорог ни в этом, ни в следующем году, пишет Rus.ERR.
В ближайшие годы в Ида-Вирумаа не ожидается масштабных дорожных работ
Департамент транспорта планирует в этом году выполнить в Ида-Вирумаа восстановительный ремонт, в ходе которого на дорогу укладывают новый слой асфальта, на протяжении всего десяти километров.
Наиболее длинный ремонтируемый участок протяженностью чуть более шести километров расположен на шоссе Таллинн - Нарва между Силламяэ и синимяэским перекрестком.
Кроме того, Департамент транспорта освежит нынешним летом дорожное покрытие йыхвиского виадука в обоих направлениях.
На 2027 год запланирована реконструкция дороги Кивиыли - Варья на протяжении 3,7 километра, на 2028 год - реконструкция примерно такого же участка дороги Кивиыли - Майдла.