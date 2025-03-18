Израиль возобновил массированные атаки в секторе Газа, контролируемом радикальным исламистским движением ХАМАС, которые были приостановлены на время действия соглашения о прекращении огня.
Израиль вновь наносит массированные удары по сектору Газа
«В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и ИСА в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут сообщены позже», - говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля в ночь на вторник, 18 марта. Было объявлено также, что школы в израильских городах, граничащих с сектором Газа, останутся закрытыми в ближайшие сутки.
В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Исламистская группировка призвала США, Катар и Египет возложить полную ответственность за разрыв соглашения на Израиль и призвала Совбез ООН собраться на экстренное заседание для принятия резолюции, обязывающей Израиль прекратить войну, говорится в сообщении.
Представители ХАМАС также выступили с заявлением о том, что решение правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновить военные действия Израиля подвергает оставшихся в плену у ХАМАС заложников «неизвестной судьбе».
В секторе Газа новые жертвы и разрушения
Число погибших в результате возобновления израильских ударов на момент публикации возросло до не менее 130 человек, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на данные запрещенного в Израиле телеканала Al Jazeera, который, в свою очередь, ссылается на данные работающих в секторе Газа медиков. Не менее 300 человек получили ранения по всему сектору, среди жертв есть несколько детей, отмечается там.
По словам медиков и очевидцев, которые приводит израильское издание, под удар попали жилые дома в городе Дейр-эль-Балах, а также здания в городах Газа, Хан-Юнис и Рафах.
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу около двух месяцев назад, 19 января. Первая фаза соглашения предполагала разблокировку Израилем больших объемов гуманитарной помощи для сектора Газа, отвод израильских войск из густонаселенных районов, а также обмен заложников на заключенных. Срок первого этапа истек в марте, в связи с чем Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.
Вопросы продолжения перемирия должны были обсудить в Катаре
Дальнейшие непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС были запланированы в катарской столице Дохе. В выходные Израиль и ХАМАС подтвердили, что направят своих представителей на переговоры, которые должны были пройти при посредничестве США, Египта и Катара.
Согласно заявлению офиса Нетаньяху, переговоры должны были основываться на предложении специального посланника США Стива Уиткоффа. Согласно этому предложению, прекращение огня должно быть продлено до середины апреля, если ХАМАС немедленно передаст Израилю одиннадцать живых и половину мертвых заложников, все еще находящихся в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных.
При этом власти США недавно обвинили ХАМАС в использовании тактики затягивания переговоров о продолжении перемирия в секторе Газа и освобождении удерживаемых там заложников. «ХАМАС очень рискует, если считает, что время работает в его пользу. Это не так», - заявил 14 марта представитель Уиткоффа.
На 1 марта в секторе Газа оставались 58 израильских заложников
В ходе истекшего 1 марта первого этапа соглашения, заключенного между ХАМАС и Израилем при помощи международных посредников, радикальные исламисты передали Израилю 33 заложника, в том числе восемь погибших. Взамен из израильских тюрем было освобождено около 1800 палестинских заключенных.
Израиль поставил условием второго этапа «полную демилитаризацию сектора Газа» и передачу оставшихся 58 заложников, 34 из которых в ЦАХАЛ объявили погибшими.
В свою очередь ХАМАС требует полного ухода Израиля из сектора Газа, прекращения «блокады» прибрежной полосы, ее восстановления и финансовой поддержки, заявил агентству AFP представитель радикального движения.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменена или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 48 тысяч палестинцев и еще более 111 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболлах» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.