Израиль вновь наносит массированные удары по сектору Газа

По словам медиков и очевидцев, которые приводит израильское издание, под удар попали жилые дома в городе Дейр-эль-Балах, а также здания в городах Газа, Хан-Юнис и Рафах.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу около двух месяцев назад, 19 января. Первая фаза соглашения предполагала разблокировку Израилем больших объемов гуманитарной помощи для сектора Газа, отвод израильских войск из густонаселенных районов, а также обмен заложников на заключенных. Срок первого этапа истек в марте, в связи с чем Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.

Вопросы продолжения перемирия должны были обсудить в Катаре

Дальнейшие непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС были запланированы в катарской столице Дохе. В выходные Израиль и ХАМАС подтвердили, что направят своих представителей на переговоры, которые должны были пройти при посредничестве США, Египта и Катара.

Согласно заявлению офиса Нетаньяху, переговоры должны были основываться на предложении специального посланника США Стива Уиткоффа. Согласно этому предложению, прекращение огня должно быть продлено до середины апреля, если ХАМАС немедленно передаст Израилю одиннадцать живых и половину мертвых заложников, все еще находящихся в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных.