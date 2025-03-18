Контроль над Курской областью, россияне – главные спонсоры бюджета, по стране прошли митинги. Обзор событий в РФ

Напротив, российский президент Владимир Путин, надо полагать, больше верил во вторую цель. Не очень понятно, почему российской армии понадобилось семь месяцев для того, чтобы вернуть себе контроль над в общем-то небольшой частью приграничного региона. Тем более, что для них это было огромным символическим ущербом, который стоил кресла прошлому губернатору Курской области.

Однако, когда стало очевидно, что на этом локальном фронте россияне имеют успех, российские власти по максимуму использовали эту победу. Владимир Путин лично приехал в Курскую область - впервые с того момента, как здесь начались бои. Больше того - впервые одел полевой армейский камуфляж. Который, надо сказать, ему не особенно-то и шел. А нынешний врио губернатора области Александр Хинштейн предложил сделать из разрушенного в ходе боев магазина «Пятерочка» в райцентре Суджа «памятник оккупации». И будем уверены - он известный пропагандист, и обязательно выполнит это странное обещание.

Кроме того, надо полагать, что именно эта победа в Курской области сыграла не последнее значение в фактическом срыве украинско-американо-российских переговоров и привела к забалтыванию Путиным предложения о 30-дневном перемирии. Главное, чтобы теперь фронт не покатился дальше. В этом случае вдохновленному успехами российскому президенту наверняка никакой Трамп уже будет не указ.

Люди - новая нефть