Россия вернула контроль над основной частью Курской области, которая более полугода была заняты украинской армией, - это оказалось настолько важным для российских властей событием, что фактически сорвало переговоры о перемирии. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Контроль над Курской областью, россияне – главные спонсоры бюджета, по стране прошли митинги. Обзор событий в РФ
Граждане России впервые заплатили в бюджет налогов больше, чем весь бизнес вместе взятый - кроме нефтегазового сектора, который сохраняет лидерство со значительным отрывом. Бездомные животные неожиданно стали поводом для многотысячных митингов по всей стране - люди протестуют против законопроекта об обязательной эвтаназии, прежде всего, собак после их отлова и помещения в приюты.
Курская битва
Российская армия вернула под свой контроль почти все территории Курской области, которые Украина удерживала с августа прошлого года. Это подтвердили и российское Министерство обороны, и президент Украины Владимир Зеленский. Эта территория находилась под контролем Украины с августа 2024 года.
Как украинское наступление прошлым летом, российское контрнаступление было, по всей видимости, неожиданным для другой стороны. В том числе наступление было проведено по неработающей ветке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, через которую не подавался газ с 1 января 2025 года, когда закончились европейские контракты на поставки. В ходе этой операции (в разных источниках ее называют «Поток» или «Труба»), как считается, российские военные проникли в тыл украинским войскам, что, видимо, предрешило исход этой локальной кампании.
Украинское руководство с самого начала курской операции выдвинуло несколько различных версий о том, зачем она была необходима. Среди основных были две - снизить давление российской армии на других направлениях фронта, а также иметь территориальный «обменный фонд» на случай переговоров и взаимных локальных уступок. После вывода основных частей украинской армии из Курской области Владимир Зеленский заявил, что операция «свою задачу выполнила» и назвал первую цель не только основной, но и единственной.
Напротив, российский президент Владимир Путин, надо полагать, больше верил во вторую цель. Не очень понятно, почему российской армии понадобилось семь месяцев для того, чтобы вернуть себе контроль над в общем-то небольшой частью приграничного региона. Тем более, что для них это было огромным символическим ущербом, который стоил кресла прошлому губернатору Курской области.
Однако, когда стало очевидно, что на этом локальном фронте россияне имеют успех, российские власти по максимуму использовали эту победу. Владимир Путин лично приехал в Курскую область - впервые с того момента, как здесь начались бои. Больше того - впервые одел полевой армейский камуфляж. Который, надо сказать, ему не особенно-то и шел. А нынешний врио губернатора области Александр Хинштейн предложил сделать из разрушенного в ходе боев магазина «Пятерочка» в райцентре Суджа «памятник оккупации». И будем уверены - он известный пропагандист, и обязательно выполнит это странное обещание.
Кроме того, надо полагать, что именно эта победа в Курской области сыграла не последнее значение в фактическом срыве украинско-американо-российских переговоров и привела к забалтыванию Путиным предложения о 30-дневном перемирии. Главное, чтобы теперь фронт не покатился дальше. В этом случае вдохновленному успехами российскому президенту наверняка никакой Трамп уже будет не указ.
Люди - новая нефть
Впервые в истории России в 2024 году граждане заплатили налогов больше, чем весь бизнес страны вместе взятый, следует из отчета Федеральной налоговой службы. Согласно этому документу, поступления в бюджеты всех уровней от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2024 году составили 8,4 триллиона рублей, тогда как организации за тот же период заплатили в казну лишь 8,1 триллиона рублей.
Как отмечают аналитики, такого рекорда удалось достичь благодаря значительному увеличению номинальных зарплат, которые за 2024 год по данным Росстата увеличились на 19,3%. Немалую роль в этом сыграли многочисленные военные выплаты, а также зарплаты в секторе гособоронзаказа и вокруг него. И, конечно же, ни к какому радикального улучшения в жизни россиян это не привело - рост зарплат съела инфляция, заоблачные ставки по кредитам и многое другое.
Но главное - и население, и бизнес все еще значительно опережает нефтегазовый сектор, который в 2024 году только в виде одного лишь налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принес в бюджеты всех уровней России 12,6 триллионов рублей, что почти на треть больше, чем в 2023 году. Как отмечает в своем отчете российская налоговая служба, такой рост произошел благодаря повышению цен на нефть, а также падению курса рубля. Так что не стоит верить тем, кто пишет, что российская экономика и российский бюджет вот-вот рухнут под гнетом военных расходов. К несчастью, они все еще живее всех живых. Россия по-прежнему остается страной-бензоколонкой, но эта бензоколонка по-прежнему вполне исправно работает.
Митинги за права бездомных животных
Кто бы мог предположить, что после начала войны в Украине и убийства Алексея Навального следующим большим поводом для одновременных митингов в нескольких городах России станет право бездомных животных на защиту от эвтаназии. На прошлой неделе митинги против усыпления бездомных животных прошли в Иркутске, Ижевске и Москве, причем в Москве на митинге насчитали несколько тысяч участников, которые пришли к администрации президента России.
Поводом для недовольства стал законопроект, который сейчас рассматривается в российском парламенте. Согласно документу, приюты для бездомных животных получат право на эвтаназию, причем предельных сроки жизни в приюте, после которых будет примяться усыпление, будут определять на уровне регионов. По ныне действующему законодательству даже бездомных животных можно усыплять только при наличии у них болезней, не совместимых с жизнью.
Документ начал рассматриваться в Госдуме в конце февраля этого года. Поводом стала трагедия в Ставропольском крае: стая бездомных собак там загрызла девятилетнюю девочку, катающуюся на горке. Уже через неделю документ о принудительной и безусловной эвтаназии бездомных животных появился в Госдуме.
Правда, даже среди депутатов нет согласия по его поводу. Например, профильный комитет Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) подготовил на него негативный отзыв. На это спикер Госдумы (нижняя палата парламента) Вячеслав Володин заявил, что документ «критикуют те, кто выступает за смертную казнь в отношении людей».
Что ж, по крайней мере по поводу прав животных в России можно и митинговать, и спорить в парламенте. Возможно, когда-нибудь дойдет и до прав людей.