Футболист, спасавший людей из огня, погиб в пожаре

По данным местных СМИ, спортсмен помогал людям выбраться из горящего здания, но, надышавшись угарным газом, потерял сознание и упал на пол.

Помимо него, в результате пожара погибли еще 58 человек, но число жертв может возрасти, так как столько же пострадавших находятся в больнице с тяжелыми травмами.

«Андрей до последнего вздоха проявлял настоящую храбрость и человечность. Мы навсегда запомним его героический поступок», — заявил представитель клуба Shkupi, выразив соболезнования семье и близким Лазарова.

«Это колоссальный удар как для нашего клуба и его товарищей по команде, так и для всей местной футбольной общественности. Сейчас просто не хватает слов, чтобы описать эту боль», - добавил он.

Последним клубом Лазарова был Shkupi, но помимо родины он также играл в Хорватии, где выступал за Rudeš и Gorica. По данным портала Transfermarkt, в Хорватии полузащитник провел 27 матчей, а в высшей лиге своей страны вышел на поле в 76 играх и забил 4 гола.