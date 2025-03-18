Хористов, готовящихся к летнему Празднику песни и танца, беспокоят слухи о том, что в ходе предварительных репетиций и пробных выступлений планируется отсеять три тысячи человек, что соответствует примерно ста хорам. Организаторы праздника заверяют, что хотя принять участие действительно смогут меньше людей, чем зарегистрировалось, названные цифры, скорее всего, преувеличены.
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Жесткий отбор: несколько тысяч певцов не смогут принять участие в Празднике песни и танца
Певец Фридрих Каазик из Тартуского академического мужского Causa Amoris, услышавший тревожные слухи от знакомого из Таллинна, признает, что неопределенность вызывает у него беспокойство. «Хотелось бы знать, насколько мы должны быть лучше других. Тогда я пойму, стоит ли временно поставить занятия хоровым пением выше семейных дел или нужно ли на время отложить рабочие обязанности и поехать в хоровой лагерь», - говорит он. Каазик добавляет, что нигде нельзя найти точных данных о том, сколько человек хотят попасть на праздник и сколько из них действительно выйдут на сцену.