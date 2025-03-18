Жесткий отбор: несколько тысяч певцов не смогут принять участие в Празднике песни и танца

Певец Фридрих Каазик из Тартуского академического мужского Causa Amoris, услышавший тревожные слухи от знакомого из Таллинна, признает, что неопределенность вызывает у него беспокойство. «Хотелось бы знать, насколько мы должны быть лучше других. Тогда я пойму, стоит ли временно поставить занятия хоровым пением выше семейных дел или нужно ли на время отложить рабочие обязанности и поехать в хоровой лагерь», - говорит он. Каазик добавляет, что нигде нельзя найти точных данных о том, сколько человек хотят попасть на праздник и сколько из них действительно выйдут на сцену.