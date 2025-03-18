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Жесткий отбор: несколько тысяч певцов не смогут принять участие в Празднике песни и танца

Перевод: Валерия Ермакова
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По словам музыкального редактора Фонда Эстонского праздника песни и танца Аве Сопп, общее количество участников праздника может быть примерно таким же, как на юбилейном празднике 2019 года.
По словам музыкального редактора Фонда Эстонского праздника песни и танца Аве Сопп, общее количество участников праздника может быть примерно таким же, как на юбилейном празднике 2019 года. Фото: Madis Veltman

Хористов, готовящихся к летнему Празднику песни и танца, беспокоят слухи о том, что в ходе предварительных репетиций и пробных выступлений планируется отсеять три тысячи человек, что соответствует примерно ста хорам. Организаторы праздника заверяют, что хотя принять участие действительно смогут меньше людей, чем зарегистрировалось, названные цифры, скорее всего, преувеличены.

Певец Фридрих Каазик из Тартуского академического мужского Causa Amoris, услышавший тревожные слухи от знакомого из Таллинна, признает, что неопределенность вызывает у него беспокойство. «Хотелось бы знать, насколько мы должны быть лучше других. Тогда я пойму, стоит ли временно поставить занятия хоровым пением выше семейных дел или нужно ли на время отложить рабочие обязанности и поехать в хоровой лагерь», - говорит он. Каазик добавляет, что нигде нельзя найти точных данных о том, сколько человек хотят попасть на праздник и сколько из них действительно выйдут на сцену.

Музыкальный редактор Фонда Эстонского праздника песни и танца Аве Сопп отвечает, что к празднику готовятся 1075 коллективов. По состоянию на начало марта, когда некоторые коллективы уже получили на первых предварительных репетициях обратную связь о том, что участие в празднике для них может оказаться слишком сложным, на участие претендуют 34 438 певцов, музыкантов и их руководителей. К ним добавляется около тысячи сопровождающих детских и молодежных коллективов - всего примерно 35 500 человек. Некоторые из певцов зарегистрированы в составе нескольких хоров.

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