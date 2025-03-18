65-летний преследователь внезапно появился у двери чемпионки мира

Как сообщает Шведское радио, пожилой мужчина отправил спортсменке более 200 сообщений неподобающего содержания, а затем внезапно появился у ее дома.

Все это случилось несмотря на то, что суд ранее уже запретил мужчине приближаться к Карлссон по жалобе спорстменки. В итоге лыжнице не оставалось ничего другого, кроме как вновь подать на него заявление.

65-летний мужчина отрицает все обвинения.

Для 25-летней Фриды Карлссон этот сезон стал самым успешным в карьере. Его вершиной стали две золотые медали, завоеванные на чемпионате мира в Тронхейме: в эстафете и в гонке на 50 км классическим стилем. Кроме того, со старта на 10 км классикой она вернулась с бронзой.

В общей сложности в коллекции наград Карлссон теперь 14 медалей, однако лишь одна из них завоевана на Олимпийских играх. В 2022 году на Олимпиаде в Пекине она стала бронзовым призером в эстафете.