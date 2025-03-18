«Перед заседанием комиссии, где будет обсуждаться срочное изменение Конституции, стоит подчеркнуть, что социал-демократы выполняют свои договоренности и поддерживают лишение граждан России и Беларуси избирательного права. Именно так было согласовано в предыдущей коалиции, и в таком виде был представлен законопроект, под которым поставили свои подписи депутаты от Социал-демократической партии, а также представители Партии реформ и "Ээсти 200"», - заявил Ляэнеметс, входящий в состав конституционной комиссии.

Инициированный 61 депутатом законопроект об изменении Конституции прошел в Рийгикогу уже два чтения.

«Безответственно менять ключевые принципы между вторым и третьим чтением, включая лишение избирательного права также лиц без гражданства и граждан союзных государств. Нарушение ранее достигнутых договоренностей и спешка в последний момент только увеличивают вероятность провала поправок в парламенте», - заявил Ляэнеметс.

По его словам, социал-демократы не поддадутся давлению и не поддержат лишение права голоса обладателей серых паспортов.

«Повторю еще раз - мы не отступаем от достигнутых соглашений и не собираемся торговаться. Теперь мяч на стороне премьер-министра Кристена Михала: он присутствовал при заключении договоренностей и несет ответственность за поиск консенсуса в парламенте», - подчеркнул Ляэнеметс.

Третье чтение поправок к Конституции состоится в Рийгикогу 26 марта.