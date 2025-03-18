ЕС выяснил, почему цена на электроэнергию на бирже так сильно колеблется

Агентство отметило в своем новом отчете, что, хотя использование природного газа в Европе значительно сократилось, газ продолжает играть все более важную роль в нашей энергетической системе, и для этого есть две основные причины.

В Европейском союзе в 2024 году было потреблено на 23 ТВтч меньше природного газа, чем в 2023 году, и доля газа в потреблении электроэнергии в Европе снизилась до 14 процентов.