Агентство по взаимодействию регуляторов энергетики ЕС (ACER) опубликовало новое исследование, в котором объясняется, почему цена на электричество высока и какую роль в этом играет природный газ.
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ЕС выяснил, почему цена на электроэнергию на бирже так сильно колеблется
Агентство отметило в своем новом отчете, что, хотя использование природного газа в Европе значительно сократилось, газ продолжает играть все более важную роль в нашей энергетической системе, и для этого есть две основные причины.