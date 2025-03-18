Из-за затянувшейся травмы Керр Крийса еще на год останется в университете США

Отметивший в январе свое 24-летие разыгрывающий восстанавливается намного дольше, чем ожидалось. После травмы стопы левой ноги, полученной 8 декабря, он перенес срочную операцию, на реабилитацию после которой должно было уйти до шести недель. Однако Крийса до сих пор остается вне игры…

Если ранее о его состоянии здоровья не было никаких новостей, то теперь появился хотя бы приблизительный ориентир. «Он впервые принял участие в разминке на тренировке. Вышел на площадку. Надеемся, что на следующей неделе он сможет хотя бы спокойно пробежаться во время упражнений», – рассказал главный тренер Wildcats Марк Поуп о состоянии своего подопечного.

Это означает, что независимо от результатов команды в финальном турнире NCAA сезон для Крийсы уже завершен.

Кроме того, по данным Sports Illustrated, он воспользуется правилом medical redshirt и останется в университете еще на один, шестой год.

Хотя талантливый игрок наблюдает за матчами со стороны, его вклад сложно недооценить. Говорят, что Крийса – самый преданный болельщик и вдохновитель команды. Это подтверждают и видео в социальных сетях, где он разными способами поддерживает своих.

Mark Pope says that Kerr Kriisa is participating in team warmups for the first time since his injury in December.



Hoping he can perform light full-court jogging next week, be full speed in the next six weeks.



Note: He is still out for this season. — Tristan Pharis (@TristanUda) March 17, 2025

В первом раунде «Мартовского безумия» Kentucky встретится с Troy Trojans в ночь на субботу по эстонскому времени.

Полное восстановление Крийсы важно и для сборной Эстонии, которая летом готовится к стартующему в конце августа чемпионату Европы.