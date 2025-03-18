Выступая за команду Университета Кентукки Wildcats, Керр Крийса получил травму в конце прошлого года. В лучшем случае он сможет вернуться к полноценным тренировкам только в мае.
Из-за затянувшейся травмы Керр Крийса еще на год останется в университете США
Отметивший в январе свое 24-летие разыгрывающий восстанавливается намного дольше, чем ожидалось. После травмы стопы левой ноги, полученной 8 декабря, он перенес срочную операцию, на реабилитацию после которой должно было уйти до шести недель. Однако Крийса до сих пор остается вне игры…
Если ранее о его состоянии здоровья не было никаких новостей, то теперь появился хотя бы приблизительный ориентир. «Он впервые принял участие в разминке на тренировке. Вышел на площадку. Надеемся, что на следующей неделе он сможет хотя бы спокойно пробежаться во время упражнений», – рассказал главный тренер Wildcats Марк Поуп о состоянии своего подопечного.
Это означает, что независимо от результатов команды в финальном турнире NCAA сезон для Крийсы уже завершен.
Кроме того, по данным Sports Illustrated, он воспользуется правилом medical redshirt и останется в университете еще на один, шестой год.
Хотя талантливый игрок наблюдает за матчами со стороны, его вклад сложно недооценить. Говорят, что Крийса – самый преданный болельщик и вдохновитель команды. Это подтверждают и видео в социальных сетях, где он разными способами поддерживает своих.
Mark Pope says that Kerr Kriisa is participating in team warmups for the first time since his injury in December.— Tristan Pharis (@TristanUda) March 17, 2025
Hoping he can perform light full-court jogging next week, be full speed in the next six weeks.
Note: He is still out for this season.
В первом раунде «Мартовского безумия» Kentucky встретится с Troy Trojans в ночь на субботу по эстонскому времени.
Полное восстановление Крийсы важно и для сборной Эстонии, которая летом готовится к стартующему в конце августа чемпионату Европы.