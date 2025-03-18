Четверть школьных автобусов в Эстонии небезопасны для перевозки детей

На внеплановый техосмотр отправили шесть автобусов, а еще один вовсе не прошел проверку. Это означает, что четверть проверенных автобусов не имела права перевозить детей, но продолжала это делать.

Автобусы направили на внеплановый осмотр из-за проблем с огнетушителями: их либо не было, либо они не проходили проверку, либо были зафиксированы так, что их невозможно было использовать. Например, один огнетушитель последний раз проверяли в 2013 году.

Были обнаружены дефектные ремни безопасности, неработающие молотки для разбивания стекол у аварийных выходов, а также случай, когда сигнальные лампы на приборной панели были просто заклеены.

Серьезные проблемы были выявлены и среди водителей школьных автобусов. Один из них управлял транспортным средством с просроченными водительскими правами, а другой никогда не проходил обязательное профессиональное обучение.

У нескольких водителей квалификация отсутствовала уже более десяти лет, а некоторые, хотя и посещали курсы, не обновили свои документы из-за неоплаченной государственной пошлины, что делало их право на вождение недействительным. Кроме того, более половины автобусов либо вовсе не имели знака «группы детей», либо использовали его в некорректной форме. В большинстве транспортных средств также были обнаружены нарушения в документации, необходимой для законной перевозки школьников.

Карл Тийтсон подчеркивает, что большинство выявленных нарушений непосредственно связано с безопасностью дорожного движения - техническое состояние транспортных средств, квалификация водителей, их рабочее время и отдых, наличие знаков, использование аварийных огней при остановке.

«Требования к перевозке детских групп - не просто формальность, они играют важную роль в обеспечении безопасности детей в общественном транспорте. Каждый перевозчик обязан следить за тем, чтобы его транспортные средства соответствовали всем установленным требованиям, включая правильное размещение знаков "группы детей"», - подчеркнул Тийтсон.

Проверки, проводимые Транспортным департаментом и Департаментом полиции и погранохраны, направлены на повышение осведомленности и обеспечение безопасных перевозок детей в соответствии с действующими законами.