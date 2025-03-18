В первые две недели марта Департамент транспорта Эстонии совместно с Департаментом полиции и погранохраны провел проверку школьных автобусов в волостях Тапа, Хальяла и Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа. В ходе проверки каждого транспортного средства, используемого для ежедневной перевозки учеников, были обнаружены нарушения.
Четверть школьных автобусов в Эстонии небезопасны для перевозки детей
В общей сложности было проверено 31 транспортное средство, из них 22 автобуса - в сотрудничестве с полицией, а девять только Департаментом транспорта.
«Ситуация вызывает серьезное беспокойство. Каждый родитель, чей ребенок ездит в школу на автобусе, должен задуматься», - заявил руководитель отдела надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон.
«Особую тревогу вызывает тот факт, что некоторые организаторы перевозок учащихся, чаще всего местные органы самоуправления, а также сами перевозчики, намеренно пренебрегают требованиями безопасности. Как еще можно объяснить случаи, когда два водителя школьных автобусов, увидев проверку, просто уехали? Один из них увез детей, а другой в тот день их вообще не забрал. Или ситуацию, когда в компании, оказывающей услуги школьных перевозок, сразу четыре автобуса были направлены на внеплановый техосмотр? Или ситуация, когда для безопасной перевозки детей пришлось одалживать огнетушитель у школы».
По словам инспектора дорожного отдела Идаской префектуры Эдуарда Блашко, в вопросах безопасности нельзя идти на компромиссы, особенно когда речь идет о самых уязвимых участниках дорожного движения - детях.
«Технические требования к транспортным средствам - это не просто строчки в законе, они имеют реальное значение и служат для обеспечения безопасности пассажиров», - подчеркнул Блашко.
Он добавил, что соблюдение этих требований должно стать нормой. «Родители, учителя, организаторы перевозок и сами водители несут ответственность за то, чтобы дети перевозились безопасно. Автобусы должны быть технически исправны, дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а при выявлении нарушений или отклонений от норм необходимо немедленно реагировать, иначе под угрозу ставится безопасность пассажиров», - отметил он.
На внеплановый техосмотр отправили шесть автобусов, а еще один вовсе не прошел проверку. Это означает, что четверть проверенных автобусов не имела права перевозить детей, но продолжала это делать.
Автобусы направили на внеплановый осмотр из-за проблем с огнетушителями: их либо не было, либо они не проходили проверку, либо были зафиксированы так, что их невозможно было использовать. Например, один огнетушитель последний раз проверяли в 2013 году.
Были обнаружены дефектные ремни безопасности, неработающие молотки для разбивания стекол у аварийных выходов, а также случай, когда сигнальные лампы на приборной панели были просто заклеены.
Серьезные проблемы были выявлены и среди водителей школьных автобусов. Один из них управлял транспортным средством с просроченными водительскими правами, а другой никогда не проходил обязательное профессиональное обучение.
У нескольких водителей квалификация отсутствовала уже более десяти лет, а некоторые, хотя и посещали курсы, не обновили свои документы из-за неоплаченной государственной пошлины, что делало их право на вождение недействительным. Кроме того, более половины автобусов либо вовсе не имели знака «группы детей», либо использовали его в некорректной форме. В большинстве транспортных средств также были обнаружены нарушения в документации, необходимой для законной перевозки школьников.
Карл Тийтсон подчеркивает, что большинство выявленных нарушений непосредственно связано с безопасностью дорожного движения - техническое состояние транспортных средств, квалификация водителей, их рабочее время и отдых, наличие знаков, использование аварийных огней при остановке.
«Требования к перевозке детских групп - не просто формальность, они играют важную роль в обеспечении безопасности детей в общественном транспорте. Каждый перевозчик обязан следить за тем, чтобы его транспортные средства соответствовали всем установленным требованиям, включая правильное размещение знаков "группы детей"», - подчеркнул Тийтсон.
Проверки, проводимые Транспортным департаментом и Департаментом полиции и погранохраны, направлены на повышение осведомленности и обеспечение безопасных перевозок детей в соответствии с действующими законами.