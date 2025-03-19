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«Страшно оставлять машину без присмотра»: города Эстонии накрыла волна краж?

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Вор. Иллюстративное фото.
Вор. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik.

Читатель Rus.Postimees Андрей обратил внимание на рост числа случаев краж из припаркованных автомобилей и заподозрил, что города Эстонии накрыла волна преступности.

«Такое ощущение, что после дерзкого ограбления магазина электроники в ТЦ Ülemiste, у нас также выросло число случаев вскрытия припаркованных автомобилей. За последние дни мне попалось несколько публикаций, где люди жалуются на действия воришек. У одного человека залезли в рабочий фургон, в Маарду у женщины из машины пропали личные вещи, а в Мустамяэ людей призывают быть бдительными, так как в столичном районе орудуют воры», - сообщил он.

По словам Андрея, за последний месяц от действий воришек также пострадали его знакомые. 

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