Профсоюз железнодорожников Эстонии выступил против нового закона о гибком графике

По словам председателя профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, это крайне опасное изменение закона, которое ставит работников в зависимость от воли работодателя и увеличивает их неопределенность как в отношении фактического рабочего времени, так и получаемой заработной платы.

Чубаров отметил, что работодатели давно ждали такого изменения, но для работников это может означать, например, отсутствие доплаты за сверхурочные или даже полную занятость при ситуации, когда работодатель, ссылаясь на плохое финансовое положение компании, обязуется предоставлять работнику только десять часов работы в неделю.

При планировании изменений в законодательстве следует учитывать благосостояние работников, а наилучшие решения достигаются в результате переговоров между работодателями и профсоюзами. Диалоги в этом случае являются наиболее эффективным способом найти решение, которое учитывает интересы как работодателей, так и работников.

Кроме того, Олег Чубаров подчеркнул, что действующее законодательство уже позволяет заключать соглашения о частичной занятости. «Работодатели просто хотят запутать работников. Если этот закон будет принят, положение работников ухудшится, и они потеряют чувство безопасности как по отношению к предлагаемой работе, так и по поводу своей заработной платы. Такая регуляция приведет к множеству судебных разбирательств, хотя суды и так уже перегружены, и работникам, которые хотят получить заработанное, придется вести судебные тяжбы с работодателем в течение многих лет», - добавил он.

Профсоюз железнодорожников подтверждает свою приверженность защите интересов работников и призывает всех работников единогласно сообщить правительству, что такой законопроект не должен быть принят.

В профсоюз железнодорожников входит более 1000 членов.