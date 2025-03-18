Израиль сообщил о прекращении перемирия в секторе Газа и сразу начал авиаудары по целям ХАМАС. В это же время ВМС США продолжили интенсивные атаки на позиции хуситов в Йемене и усилили давление на Иран, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ США показывают Путину, что при необходимости Трамп готов реагировать решительно
Это, безусловно, повлияет на психологическое состояние президента России, если телефонный разговор между с президентом США все-таки состоится. В такой ситуации российский президент наверняка почувствует на себе давление и постарается не создать впечатление, что он поддается давлению США.
С другой стороны, события на Ближнем Востоке подтверждают уже сложившееся мнение России, что президент Трамп способен действовать решительно, если его требования не выполняются. Если Россия хочет предотвратить совместное нападение США и Израиля на Иран, ей придется приложить усилия в переговорах с США. На данный момент Россия не может создать военное противодействие на Ближнем Востоке, и имитация военной угрозы может привести к новым поставкам оружия в Украину.
В то же время в СМИ появилось сообщение, что президент Трамп рассматривает признание Крыма частью России как возможную часть мирного соглашения. Трудно представить, что США смогут включить такое предложение в мирный договор, и вряд ли российские лидеры воспринимают это всерьез. Президент США заявил, что несколько элементов мирного процесса уже согласованы с Россией, и стороны очень близки к соглашению. В данном контексте это заявление, вероятно, направлено на то, чтобы переложить всю ответственность за мирный процесс на Россию. В последние дни российские официальные лица не сообщали о прогрессе в переговорах и создается впечатление, что Россия отвергает предложение США и настаивает на своих условиях.
США решили покинуть состав международной комиссии, которая занималась выяснением виновных в военных преступлениях, совершенных в Украине. Это решение вряд ли мотивирует Россию пойти на уступки в мирном процессе с США, однако оно активно используется в информационных операциях.
Премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство готово отправить войска в Украину на неопределенный срок. Это еще один способ оказать давление на Россию. Пропагандистские подразделения России сосредоточили критику на США почти на нуле, а главным врагом, на которого направлены угрозы, стали Великобритания и страны Европы.
Правительство Германии, которое скоро уйдет в отставку, решило выделить Украине три миллиарда евро военной помощи, которые ранее блокировал канцлер Шольц. Это увеличит общую сумму военной помощи Германии для Украины до семи миллиардов евро в этом году.
Высокий представитель ЕС по внешней политике сообщил на встрече с журналистами в Брюсселе, что Европейский союз готовит пакет военной помощи Украине на сумму 40 миллиардов евро, который будет обсуждаться в начале апреля. Это решение будет сложным, но если ЕС удастся согласовать его в начале апреля, это значительно изменит процесс мирных переговоров по Украине. Если до этого США в основном не учитывали ЕС в этом вопросе, то запуск такого пакета помощи сделает США менее важными в плане военной поддержки Украины.
Президент Украины провел встречу с министром обороны и новым начальником Генштаба, и эта встреча транслировалась по телевидению. Никаких революционных заявлений сделано не было. Начальнику Генштаба подтвердили, что важнейшая задача - это переход на модель управления войсками по типу армейских корпусов и обеспечение всех бригад необходимым снаряжением. Это является ответом на критику, которая поступала от подразделений, участвующих в боях на фронте в последние месяцы.
Ситуация на фронтах
Вчера российскому командованию удалось увеличить количество атак на фронтах. Хотя в последние дни в некоторых точках использовалась также более тяжелая бронетехника, большинство атак по-прежнему проводятся малыми пехотными подразделениями, и значительных успехов таким образом достигнуть не удается.
- На Курском направлении российская армия активно пытается проникнуть на территорию украинской области Сумы. В основном это диверсионные группы, которые удачно отражаются украинскими войсками.
- Крупные маневренные войска Россия пока не использовала. Украинские войска удерживают свои позиции в Курской области, и российская армия не смогла их вытеснить.
- На Харьковском направлении продолжаются низкоинтенсивные позиционные бои. В районе Купянска и Лимана российская армия активизировалась, но значительных результатов это не принесло. Также украинские войска отразили несколько атак в районе Сиверска.
- В Бахмуте российская армия повысила активность в районе города Часов Яр, но успеха не добилась. В районе Торецка российская армия продолжает атаки, но вернуть утраченные позиции не удается.
- На Покровском направлении российские войска возобновили атаки, но украинские войска удерживают свои позиции и проводят успешные контратаки. Российская армия не смогла полностью вернуть инициативу. На юго-запад от Донецка увеличилось количество атак, но они не принесли результатов.
- На южном фронте российская армия продолжала атаки в районах Гуляйполя и Орехова, улучшив свои позиции в некоторых местах. На днепровском направлении российская армия в основном ведет пассивные действия, ограничиваясь артиллерийскими обстрелами и атаками беспилотниками по контролируемым Украиной территориям.