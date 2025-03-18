США решили покинуть состав международной комиссии, которая занималась выяснением виновных в военных преступлениях, совершенных в Украине. Это решение вряд ли мотивирует Россию пойти на уступки в мирном процессе с США, однако оно активно используется в информационных операциях.

Премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство готово отправить войска в Украину на неопределенный срок. Это еще один способ оказать давление на Россию. Пропагандистские подразделения России сосредоточили критику на США почти на нуле, а главным врагом, на которого направлены угрозы, стали Великобритания и страны Европы.

Правительство Германии, которое скоро уйдет в отставку, решило выделить Украине три миллиарда евро военной помощи, которые ранее блокировал канцлер Шольц. Это увеличит общую сумму военной помощи Германии для Украины до семи миллиардов евро в этом году.

Высокий представитель ЕС по внешней политике сообщил на встрече с журналистами в Брюсселе, что Европейский союз готовит пакет военной помощи Украине на сумму 40 миллиардов евро, который будет обсуждаться в начале апреля. Это решение будет сложным, но если ЕС удастся согласовать его в начале апреля, это значительно изменит процесс мирных переговоров по Украине. Если до этого США в основном не учитывали ЕС в этом вопросе, то запуск такого пакета помощи сделает США менее важными в плане военной поддержки Украины.