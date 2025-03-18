Расположенный в центре Таллинна ресторан турецкой кухни Istanbul Kebab Grill сообщил о своем закрытии.
В центре Таллинна закрылся колоритный ресторан
«Уважаемые клиенты, Istanbul Kebab в настоящее время закрыт, и у нас нет действующего заведения. Надеемся вскоре вновь порадовать вас нашими новыми вкусами. Желаю вам спокойного и благословенного Рамадана!» - написал 5 марта в Facebook шеф-повар Билаль Каракая.
Istanbul Kebab Grill - первый турецкий халяльный ресторан в Эстонии, открывшийся в 2006 году. Он располагался по адресу Нарвское шоссе, 31, в здании Таллиннского университета и радовал посетителей, включая студентов, не только разнообразными блюдами турецкой кухни и вместительной террасой, но и приятными ценами.
Посетители также отмечали гостеприимство его владельца и атмосферу в заведении, отражающую турецкие традиции.