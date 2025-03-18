КОЛОНКА СОБОЛЕВА Окажется ли Кая Каллас последним в истории еврокомиссаром по внешней политике?

Экономика военного времени должна быть и у Европы

И в нынешней ситуации это выглядит так, что предполагаемая таким сотрудничеством интеграция может вылиться в нечто куда более весомое, чем ныне действующий Европейский союз. Он действительно было создан по экономическим, а не по военным соображениям, однако сейчас в Европе идет крупномасштабная война, и это означает, что и прямо не вовлеченные в эту войну государства до определенной степени вынуждены переходить на «экономику военного времени», - принятые в ведущих странах ЕС сверхамбициозные планы по развитию оборонной промышленности красноречиво это подтверждают.

Это вовсе не означает, что уже через несколько месяцев или даже лет эта «коалиция желающих» обязательно оформится в столь же хорошо узнаваемый - как Евросоюз - бренд, однако более чем вероятно, что именно принадлежность к этому новому блоку будет куда значительнее влиять на безопасность и на экономику европейских государств, чем их все сильнее и сильнее формализирующееся членство в ЕС.

Соответственно, нынешние европейские «плохиши», утратив возможности к шантажу, встали бы перед выбором: либо оказаться в позиции мизерабельных изгоев, которая уже не будет приносить никаких вистов, либо отказаться от хулиганства и солидаризироваться с, так сказать, общеевропейским ценностным выбором.