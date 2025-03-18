Тарту организует сбор пожертвований для поддержки украинского города-побратима Львова

Идея сбора средств для помощи Львову пришла от горуправы Тарту, поскольку, несмотря на то, что Львов с населением почти 700 тысяч человек находится на западе Украины, он сталкивается с растущими угрозами безопас ности в условиях российской агрессии.

«Львов живет под угрозой ракетных ударов и саботажа. Война не где-то далеко, она влияет на город и жизнь людей на каждом шагу, - отметил мэр Тарту Урмас Клаас. - У нас есть возможность поддержать наш город-побратим и дать людям необходимое ощущение безопасности».