Горуправа Тарту запустила благотворительную кампанию в поддержку украинского города-побратима Львова и призывает к добровольным пожертвованиям. Цель кампании - собрать средства для закупки и отправки в Львов надежных подержанных автомобилей для подразделений правопорядка.
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Тарту организует сбор пожертвований для поддержки украинского города-побратима Львова
Идея сбора средств для помощи Львову пришла от горуправы Тарту, поскольку, несмотря на то, что Львов с населением почти 700 тысяч человек находится на западе Украины, он сталкивается с растущими угрозами безопас ности в условиях российской агрессии.