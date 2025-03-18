Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Тарту организует сбор пожертвований для поддержки украинского города-побратима Львова

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
После подписания соглашения о сотрудничестве мэр Тарту Урмас Клаас (слева) и его львовский коллега Андрей Садовый обменялись флагами городов-побратимов.
После подписания соглашения о сотрудничестве мэр Тарту Урмас Клаас (слева) и его львовский коллега Андрей Садовый обменялись флагами городов-побратимов. Фото: Margus Ansu

Горуправа Тарту запустила благотворительную кампанию в поддержку украинского города-побратима Львова и призывает к добровольным пожертвованиям. Цель кампании - собрать средства для закупки и отправки в Львов надежных подержанных автомобилей для подразделений правопорядка.

Идея сбора средств для помощи Львову пришла от горуправы Тарту, поскольку, несмотря на то, что Львов с населением почти 700 тысяч человек находится на западе Украины, он сталкивается с растущими угрозами безопас ности в условиях российской агрессии.

«Львов живет под угрозой ракетных ударов и саботажа. Война не где-то далеко, она влияет на город и жизнь людей на каждом шагу, - отметил мэр Тарту Урмас Клаас. - У нас есть возможность поддержать наш город-побратим и дать людям необходимое ощущение безопасности».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх